Bentornati al Sud allieterà le nostre feste natalizie: svelata la data d'uscita al cinema

Medusa ha annunciato che il nuovo film comico con Claudio Bisio e Alessandro Siani arriverà nelle sale italiane durante le vacanze natalizie del 2026: si tenta un altro colpo alla Checco Zalone

Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano ufficialmente insieme al cinema il giorno di Natale 2026 con Bentornati al Sud, il terzo capitolo del fortunato ciclo comico ambientato tra Castellabate e Milano.

La nuova commedia, distribuita da Medusa, punta a dominare il box office delle feste riaccendendo la magia e la comicità del cult originale.

La scelta di Medusa di posizionare il film come uscita natalizia non è affatto casuale. Il distributore punta chiaramente a dominare il botteghino delle feste, occupando quella finestra temporale che negli ultimi 10 anni ha decretato i trionfi milionari dei film di Checco Zalone.

La saga di "Benvenuti al Sud", iniziata ben 16 anni fa, rappresenta d'altronde uno dei maggiori successi commerciali del cinema italiano degli ultimi vent'anni e il terzo capitolo farà di tutto per avere le carte in regola per diventare l'evento cinematografico delle festività.

Il cast storico di Benvenuti al Sud si riunisce

A garantire la continuità con gli altri due film ci sarà ancora una volta il regista Luca Miniero. La vera novità di questo capitolo, prodotto da Bartleby Film, Italian International Film e Medusa Film, è che lo script sarà firmato a più mani: Alessandro Siani e Claudio Bisio hanno affiancato infatti il regista anche in fase di sceneggiatura, promettendo quindi gag scritte su misura per i tempi comici della coppia.

Il set ha ufficialmente aperto i battenti nel borgo cilentano di Castellabate, la storica location in provincia di Salerno che ha decretato la fortuna del primo film nel 2010. Le riprese, iniziate all'inizio della settimana, dureranno quasi due mesi e, oltre alla Campania, la produzione si sposterà successivamente anche a Roma e Milano, unendo idealmente le "geografie comiche" dei capitoli precedenti.

Il set di Bentornati al Sud allestito a Castellabate

Il vero punto di forza di Bentornati al Sud sarà la reunion del cast originale. Accanto alla colonna portante formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, il pubblico ritroverà i volti più iconici della saga, a cominciare da Angela Finocchiaro.

Torneranno anche Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Senza dimenticare la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, che abbiamo già rivisto al fianco di Claudio Bisio nel corso del 2026 nella fiction Uno sbirro in Appennino.

In attesa del debutto nelle sale a Natale, i primi due capitoli della saga sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, mentre per gli abbonati sono fruibili anche sulle piattaforme Netflix, NOW e Disney+.