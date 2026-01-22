It Ends with Us: Blake Lively chiese aiuto a Matt Damon e Ben Affleck durante lo scontro con Justin Baldoni

L'attrice si sarebbe rivolta ai due colleghi e amici nel corso delle riprese, prima del processo che la vede contrapposta al regista e co-star nel film.

Nel bel mezzo del caos dietro le quinte di It Ends with Us, Blake Lively si sarebbe rivolta a due star di prima grandezza per affrontare quella difficile situazione: Ben Affleck e Matt Damon. La novità emerge da documenti recentemente desecretati.

Lively avrebbe avuto una corrispondenza con entrambi, ai quali avrebbe chiesto di esprimere un loro parere sulla sua versione del film. La notizia ha generato l'immediata reazione degli avvocati di Justin Baldoni in una nota ufficiale: "Una semplice lettura degli scambi di messaggi appena resi pubblici rende la verità abbondantemente chiara. Restiamo fiduciosi nel processo legale e nello scagionare tutti i soggetti legati a Justin Baldoni".

La richiesta di Ryan Reynolds e Blake Lively a Matt Damon

La protagonista del film e suo marito, Ryan Reynolds, hanno scambiato messaggi con Matt Damon e sua moglie Luciana Barroso nella primavera 2024, invitandoli a vedere il montaggio realizzato da Lively, distinta da quella di Baldoni.

Reynols ha chiesto ai coniugi Damon il loro punto di vista sul montaggio della moglie, invitando tutta la famiglia ad una proiezione privata del film. Blake Lively ringraziò Matt Damon e consorte: "Non è un brutto film. Quindi chissà, potreste anche apprezzarne alcune parti. Avverto solo che tratta la violenza domestica in punti chiave, quindi volevo assicurarmi che lo sapeste".

I messaggi di Blake Lively e la reazione di Matt Damon

Nei messaggi, Blake Lively fa emergere le difficoltà avute nel lavorare con Justin Baldoni: "Questo film mi ha quasi uccisa" ha scritto Lively ai Damon "Il regista/co-protagonista/produttore/finanziatore/capo dello studio (sì, una sola persona per tutti questi ruoli) non aveva alcuna esperienza, ma la buona notizia è che non ha nemmeno gusto, e ha un ego enorme, ma solo perché è in una setta e crede di essere il profeta del nostro secolo. Vorrei che anche solo una di queste cose fosse un'iperbole. Ho riscritto l'intera sceneggiatura. Ho diretto ogni attore. Il direttore della fotografia veniva da me quando non riusciva a ottenere nulla da [Baldoni]. Quindi molto spesso. Poi, dopo tutto questo, Justin non mi ha coinvolta nel montaggio. Non aveva idea di cosa avesse tra le mani perché non aveva creato nulla di tutto ciò. Mi hanno dato 10 giorni per mettere insieme in fretta un montaggio che potesse competere con quello che lui stava realizzando da luglio".

Matt Damon rispose mostrando empatia per la situazione vissuta e invitando Blake Lively a lavorare con la sua compagnia in futuro, nel caso volesse dirigere un film. Blake Lively contattò anche Ben Affleck, all'epoca sposato con Jennifer Lopez, per chiedere un parere su It Ends with Us.