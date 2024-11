Deadpool & Wolverine in 4K UHD: il debutto nell'Universo Marvel spacca ancora di più

Il terzo capitolo cinematografico con il supereroe più scorretto, segna anche l'entrata ufficiale di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Il tutto condito dal gradito ritorno di un personaggio come Wolverine a cui da tempo avevamo dato l'addio. Con queste premesse, è ovvio che Deadpool & Wolverine diretto da Shawn Levy rappresentasse un vero e proprio evento. E il cinecomic ha ripagato le attese, sia per la qualità del prodotto sia per i positivi riscontri al botteghino.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman formato un'irresistibile coppia di protagonisti

Nonostante la novità dell'ingresso nel MCU, Deadpool conserva integro il suo spirito dissacrante e poi Ryan Reynolds e Hugh Jackman formano davvero un'ottima coppia sullo schermo, con un'alternanza di battute, sangue e violenza che funziona egregiamente. Tutto materiale ora da scoprire o gustare nuovamente in homevideo, soprattutto nell'edizione tecnicamente più prestigiosa, ovvero quella in 4K UHD rilasciata da Eagle Pictures che abbiamo potuto apprezzare e che vi andiamo a raccontare.

Il video 4K UHD di Deadpool & Wolverine ha una qualità stellare

L'edizione 4K UHD di Deadpool & Wolverine

Si può parlare di prodotto tecnicamente perfetto? Quando è il caso, come è quello dell'edizione 4K di Deadpool & Wolverine, certamente sì. A partire da un video 4K UHD dalla qualità stellare, con un dettaglio preciso, incisivo e granitico su tutti gli elementi del quadro, a partire dalle tute indossate dai protagonisti principali, precise fino alla cucitura più minuscola, fino ai particolari ambientali. La nitidezza del quadro è impressionante in ogni circostanza, senza che affiori il minimo segno di flessione, neppure nelle sequenze più movimentate e frenetiche, nelle quali la fluidità è sempre immacolata, e neanche nelle scene dove l'utilizzo della CGI è pesante.

Deadpool nell'auto che ha fatto da ambientazione alla sua convulsa lotta con Wolverine

La visione è sempre naturale e cristallina sia nei primi piani che sullo sfondo, con gli elementi digitali integrati in maniera eccellente e senza sbavature. Sul piano cromatico Dolby Vision e HDR danno vita a una tavolozza incredibile per vivacità e intensità, con un'esaltazione per i colori più brillanti ma anche una grande cura per le sfumature e per le tonalità più sommesse, che risultano comunque sempre però precise e profonde.

Deadpool & Wolverine, la recensione: un debutto nell'Universo Marvel sanguinoso, violento e scorretto

Audio italiano ricco e coinvolgente. Ma il Dolby Atmos inglese ha una marcia in più

Una scena in cui dogpool mostra tutto il suo affetto

Di grandissima levatura anche l'audio, però la traccia italiana come da tradizione Disney si ferma a un Dolby Digital 7.1 Plus, sicuramente brillante e molto coinvolgente, ma non quanto il Dolby Atmos inglese. Già nella nostra lingua comunque l'ascolto è estremamente avvincente e regala allo spettatore un'immersione costante grazie all'attività precisa e costante dei canali laterali e di quelli posteriori, che oltre a scatenarsi nelle scene più chiassose, riescono a catturare effetti minimi in quelle più tranquille.

Emma Corrin nei panni della pericolosa Cassandra Nova

Efficace anche l'apporto dei bassi mentre i dialoghi escono sempre chiari e puliti. La superiorità dell'Atmos si fa sentire soprattutto in alcune delle sequenze d'azione sonoramente più ricche, in particolare l'esilarante battaglia nella vecchia auto tra Deadpool e Wolverine, ma anche l'arrivo di orde di Deadpool da linee temporali alternative, tutti momenti nei quali l'aggiunta della verticalità offre una sensazione maggiore e più suggestiva di immersione.

Deadpool & Wolverine, volete gli spoiler? Ecco tutti i camei nel film!

Gli extra: commento audio e 45 minuti di approfondimenti

Wolverine sfodera i suoi mitici artigli

Come extra sul disco 4K troviamo solo il commento audio di Shawn Levy e Ryan Reynolds, mentre gli altri contenuti, per un totale di circa trequarti d'ora, sono presenti tutti sul blu-ray. Si parte con Sulle note di Madonna: una scena in piano sequenza (6' e mezzo) che analizza le sfide tecniche che i realizzatori del film hanno dovuto affrontare per la scena con le legioni di Deadpool provenienti da universi alternativi. A seguire Approccio pratico: l'esaltazione dell'arte di Ray Chan (10'), un omaggio allo scenografo del film Ray Chan, scomparso nel 2024, attraverso i ricordi e gli aneddoti del cast e della troupe.

Ryan Reynolds in una scena di Deadpool & Wolverine

Si prosegue con Alla scoperta degli eroi (10') sui personaggi Marvel che hanno fatto team con i due protagonisti, dalle coreografie all'aggiornamento dei loro costumi, per passare poi a Wolverine (6'), tutto dedicato ovviamente al ritorno del personaggio interpretato da Hugh Jackman.

Troviamo poi ancora Il divertimento ha nome Deadpool 3 con tre brevi spiritose clip (in tutto 3' e mezzo ): in Il dott. Deadpool il personaggio di Ryan Reynolds cerca di convincere Hugh Jackman a fare un controllo per i rischi del cancro ai testicoli; in Le recensioni dei prodotti Deadpool mostra alcuni giocattoli e vari oggetti del franchise, mentre in Wade è tornato Ryan inganna Hugh sulla promozione di un film. Si chiude con Sequenza di gag (5'), ovvero una serie di papere sul set, e tre scene eliminate (2').