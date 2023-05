Deadpool 3: altri personaggi degli X-Men potrebbero apparire nel film oltre a Wolverine [RUMOR]

Secondo un nuovo rumor che sta facendo il giro del web, lo Wolverine di Hugh Jackman non sarà l'unico X-Men originale a fare ritorno in Deadpool 3.

I fan non stanno più nella pelle all'idea di rivedere Hugh Jackman riprendere il ruolo di Wolverine in Deadpool 3. Secondo nuove voci, potrebbe non essere l'unico personaggio originale degli X-Men a fare ritorno a fianco del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds.

La prima ad alimentare le voci su un suo possibile ritorno nei panni di Tempesta è stata Halle Berry, pubblicando su Twitter una foto in cui sfoggia i capelli candidi.

Lo scooper @CanWeGetSomeToast avrebbe confermato non solo il ritorno di Tempesta, ma anche quello di Famke Janssen nei panni di Jean Grey e James Marsden in quelli di Ciclope.

Al momento non viene spiegato come il ritorno di questi X-Men verrà giustificato nella trama di Deadpool 3, ma i fan più esperti degli X-Men sanno che Ciclope, Tempesta, Jean Grey e Logan formavano la primissima squadra del franchise della 20th Century Fox. In precedenza, lo stesso Hugh Jackman ha confermato che Wolverine farà ritorno in Deadpool 3 grazie ai viaggi nel tempo e che la timeline di Logan non verrà intaccata in alcun modo. Possibile che Wade Wilson si rechi in una realtà alternativa nel passato per chiedere aiuto agli eroi mutanti? Questa è solo una delle numerose possibilità offerte dal Multiverso Marvel che potrebbe spiegare il ritorno di Famke Jannsen, Halle Berry e James Marsden in ruoli probabilmente secondari.

Cosa sappiamo di Deadpool 3

Al momento Deadpool 3 è in fase di riprese col titolo di lavorazione Tidal Wave.Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno nei rispettivi ruoli e saranno affiancati dai nuovi arrivi Emma Corrin e Matthew Macfadyen, i cui ruoli non sono ancora stati svelati.

Nessuna conferma, per adesso, sul possibile ritorno di Cable (Josh Brolin) o Domino (Zazie Beetz). Una recente voce conferma il coinvolgimento nel plot della TVA di Loki, inclusi l'agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes.

Lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso inciderà su Deadpool 3 visto che, secondo le regole della WGA, a Ryan Reynolds sarà proibito improvvisare sul set. L'attore dovrà tenersi alla sceneggiatura approvata prima dell'inizio dello sciopero.

L'uscita al cinema di Deadpool 3 è attesa per l'estate 2024.