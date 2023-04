Deadpool 3: Ryan Reynolds ha spoilerato il ritorno di un celebre team di X-Men?

Mentre Hugh Jackman continua il suo intenso allenamento per tornare nei panni di Wolverine, Ryan Reynolds anticipa ai quello che potranno vedere in Deadpool 3. Un recente tweet, modificato rispetto all'originale, suggerirebbe il ritorno di un grande team di X-Men visto in passato: la X-Force.

L'attore aveva condiviso un'immagine tratta da Deadpool 2 con la seguente didascalia: "X-Force vivrà per sempre" salvo poi modificarla in "X vivrà per sempre". Al momento non ci sono conferme sul ritorno della X-Force, ma considerando il ritorno di volti noti del passato, su tutti la Vanessa di Morena Baccarin e Colosso di Stefan Kapicic, è molto probabile che anche il team di x-Men possa tornare nel sequel.

Non ci sono invece aggiornamenti sul possibile coinvolgimento di Josh Brolin nei panni di Cable, ma con il multiverso tutto può accadere. Stando ai primi rumor sulla trama, l'Agente Mobius, interpretato da Owen Wilson, e Miss Minutes, doppiata da Tara Strong, daranno la caccia a Deadpool, reo di aver incasinato ancor di più la timeline. Rumor di un loro coinvolgimento circolavano già da mesi e sembra proprio che gli eventi narrati in Deadpool 3 porteranno poi direttamente al prossimo crossover degli Avengers, ovvero The Kang Dynasty.

Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo possibile cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026.