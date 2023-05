X-Men, Halle Berry ha anticipato il ritorno di Tempesta con una foto?

Halle Berry, nota per aver interpretato Tempesta nei film della Fox, potrebbe aver anticipato il suo ritorno all'interno dell'MCU.

Il futuro degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe non è ancora stato ben definito, ma Halle Berry ha pubblicato una foto sui social media che ha fatto drizzare le orecchie ai fan. Si è mostrata infatti con un look che ricorda moltissimo quello di Tempesta, mutante da lei interpretata nei film targati Fox. E con le riprese di Deadpool 3 in atto i fan hanno pensato a un suo coinvolgimento.

Non si sono fatti attendere i commenti degli utenti. C'è chi ha scritto: "Ma nessuno sta parlando dei suoi capelli? Avrà un cameo in Deadpool 3, non è vero?".

Un altro utente ha invece commentato: "I suoi capelli sono bianchi, le riprese di Deadpool 3 sono iniziate oggi. Non vedo l'ora di vedere nuovamente Tempesta".

Il futuro degli X-Men nell'MCU

Halle Berry si era dimostrata molto interessata al personaggio di Tempesta, dichiarando in passato di di volere un film a lei dedicato. L'attrice è stata una delle prime attrici ad accettare, negli anni 2000, di recitare nei film incentrati sui supereroi (fra questi troviamo anche la sua indimenticabile Catwoman). La star, successivamente, non ha mai nascosto una certa nostalgia verso quel periodo, trovandosi più volte a prendersi in giro senza troppa vergogna.

Sul futuro degli X-Men nell'MCU si è espresso il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, dichiarando: "Ovviamente la domanda è come introdurli e quando introdurli. Si tratta di qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e finalmente lo sappiamo. Ma non possiamo ancora parlarne".