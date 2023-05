Deadpool 3: a Ryan Reynolds è proibito improvvisare sul set per via dello sciopero degli autori

Le conseguenze dello sciopero degli sceneggiatori sulle produzioni in fase di sviluppo non si limitano allo stop gli autori, ma si ripercuotono anche sugli attori. Ne sa qualcosa Ryan Reynolds, a cui è proibito improvvisare sul set di Deadpool 3, in lavorazione da pochi giorni.

Deadpool: Wade Wilson senza maschera in una foto del film

Come rivela Avclub, mentre agli attori è permesso di improvvisare battute durante lo sciopero, le regole sugli scrittori autorizzati a scrivere battute per una produzione in questo momento sono molto più rigide. E Ryan Reynolds è ufficialmente uno sceneggiatore di Deadpool 3, avendo ottenuto in precedenza un credito di scrittura per Deadpool 2 sulla base della quantità di dialoghi che improvvisa. Il che significa che, almeno ipoteticamente, qualsiasi sua deviazione dalla sceneggiatura del film potrebbe costituire una violazione dello sciopero secondo le regole della WGA. Se viene denunciato, potrebbe difendersi sostenendo che sta solo adempiendo al suo ruolo nel film come attore o produttore, ma quel credito come sceneggiatore sarà un ostacolo complicato da aggirare.

Deadpool 3: il titolo di lavorazione ha anticipato uno spoiler su Magneto?

Deadpool 3 sarà danneggiato da questa limitazione? Chi può dirlo? Si dà il caso che la primissima apparizione cinematografica del personaggio sia stata girata proprio durante l'ultimo sciopero degli sceneggiatori, nel 2007. All'epoca Ryan Reynolds affermò di aver improvvisato lui stesso tutti i dialoghi di Deadpool per X-Men - Le origini: Wolverine, che vedeva protagonista tra l'altro proprio Hugh Jackman, e da allora la tradizione si è ripetuta, ma stavolta la situazione è diversa.

Hugh Jackman torna a indossare gli artigli per Deadpool 3

Mentre la trama di Deadpool 3 è ancora top secret, un punto fermo del film è il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine. Il personaggio è stato visto l'ultima volta nel suo emozionante commiato al personaggio, Logan - The Wolverine, diretto da James Mangold dove ha sacrificato la sua esistenza cercando di salvare una giovane mutante dai meici che volevano sbarazzarsi di lei. Poiché le possibilità all'interno del multiverso sono infinite, il personaggio che Jackman interpreterà nel terzo film di Deadpool non sarà la stessa iterazione che ha interpretato nella serie di film degli X-Men, come ha garantito il divo australiano. A quanto anticipato, le sorprese non mancheranno.