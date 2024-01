Deadpool 3: nuovi rumor sul ruolo di Lady Deadpool e sulla presenza di altri X-Men nel film

Secondo nuovi rumor Deadpool 3 includerà mutanti provenienti da diversi film degli X-Men e Lady Deadpool non sarà interpretata da Taylor Swift. Le ultime notizie arrivano dall'insider CrypticHDQUALITY che tramite una serie di post su X ha lasciato intendere che Blake Lively, moglie dell'interprete di Deadpool Ryan Reynolds, interpreterà Lady Deadpool nel film, mentre la cantante Taylor Swift farà un cameo nel ruolo di se stessa o di Dazzler.

Per quanto riguarda gli X-Men, l'insider ha detto che le apparizioni a sorpresa includeranno mutanti da diversi film degli X-Men, tra cui X-Men 2 e X-Men: l'inizio. Tuttavia, il leaker mette in dubbio che il Professor X e Magneto appariranno in qualsiasi variante, nonostante le recenti dichiarazioni di Patrick Stewart. Inoltre lo scooper sembra sicuro che il primo teaser trailer di Deadpool 3 "verrà diffuso durante il Super Bowl LVIII a febbraio".

La sinossi di Deadpool 3

Nel frattempo recentemente è stata diffusa una sinossi del threequel sul Mercenario Chiacchierone: "Dopo aver affrontato alcune battute d'arresto professionali e aver attraversato una crisi di mezza età. Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero sono in pericolo, Deadpool decide di far uscire dalla pensione la sua katana. Recluta un Wolverine riluttante e diffidente per combattere non solo per la loro sopravvivenza, ma in definitiva per la loro eredità".

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il cast include i veterani del franchise di Deadpool Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter), tutti destinati a tornare in questo threequel. Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova, mentre Matthew Macfadyen vestirà i panni di un agente della TVA chiamato Paradox. Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel ad uscire nel 2024.