Deadpool 3: Patrick Stewart rivela che si è parlato di un'apparizione del Professor X

Patrick Stewart ha alimentato le ipotesi dei fan legate a una possibile apparizione del suo Charles Xavier nel film Deadpool 3, film in cui apparirà anche Hugh Jackman accanto a Ryan Reynolds.

L'attore, durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused, ha infatti parlato della possibilità di calarsi nuovamente nella parte del Professor X.

Un ritorno per il Professor X?

Shawn Levy sarà il regista di Deadpool 3, di cui non è ancora stata svelata la trama. L'irriverente mercenario portato sul grande schermo da Ryan Reynolds, dopo molta attesa, si ritroverà alle prese con Wolverine, grazie a Hugh Jackman che ha accettato di ritornare sugli schermi con l'iconico ruolo.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Patrick Stewart è apparso per l'ultima volta nei panni del Professor X in occasione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in cui il personaggio è morto, e ha ora dichiarato: "Sono totalmente certo che sia ancora in giro".

Il giornalista Josh Horowitz ha poi dichiarato: "Immagino che potremmo vederti in un film Deadpool-Wolverine". L'attore ha quindi risposto: "Se ne è parlato, c'è stato un processo... Ma gli ultimi due-tre anni sono stati così difficili tra i problemi dei sindacati e quelli di salute, il COVID...".

Stewart non ha quindi confermato un'apparizione in Deadpool 3, ma non ha nemmeno smentito le voci. Patrick ha invece sostenuto il possibile coinvolgimento del personaggio nel mondo di Deadpool e bisognerà quindi attendere per scoprire se ci sarà spazio anche per il ritorno di Xavier.