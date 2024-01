Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman si scontreranno con una nuova variante di Kang? La teoria dei fan

Le speranze dei fan della Marvel sono riposte in Deadpool 3. L'irriverente cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbe interrompere la serie di flop che ha funestato le recenti uscite dell'MCU e potrebbe inoltre risolvere uno dei problemi che assilla lo studio al momento: l'affaire Kang. Secondo una popolare teoria di Reddit, Deadpool 3 potrebbe vedere Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il resto del team impegnati a dare la caccia a una variante di Kang o diverse varianti di Kang dando così una nuova direzione alla saga del multiverso per eliminare il problema di Jonathan Majors.

Il Mercenario Chiacchierone affronterà una nuova variante di Kang?

La condanna per violenza domestica di Jonathan Majors ha costretto Marvel a prendere provvedimenti licenziando in fretta e furia l'interprete di Kang, villain che avrebbe dovuto prendere di Thanos nella mitologia dell'universo Marvel. Secondo una nuova teoria di Reddit, Deadpool 3 potrebbe togliere le castagne dal fuoco a Marvel. Come?

Le voci che si sono diffuse nei mesi scorsi, e le foto trapelate dal set indicavano che la Time Variance Authority avrebbe costituito un elemento importante della storia di Deadpool 3. Secondo varie fonti, il film fornirà inoltre l'occasione per un crossover di numerosi vecchi personaggi, in particolare dell'universo dei mutanti della 20th Century Fox.

Deadpool 3: Hugh Jackman e Ryan Reynolds condividono delle foto dal set in occasione della fine dell'anno

Locandina di Deadpool 3

Secondo la teoria di Reddit, la TVA potrebbe dar vita a una squadra in stile Suicide Squad composta da varianti di diversi supereroi guidati da Deadpool e Wolverine per affrontare una variante di Kang. Alcuni fan sono dell'idea che la regia di Shawn Levy possa essere la migliore opportunità per riformulare Kang o addirittura cancellare il personaggio dall'MCU.

Alla fine della seconda stagione di Loki, abbiamo visto la TVA in missione per occuparsi di tutte le varianti di Kang nel Multiverso. Ciò può portare direttamente agli eventi di Deadpool 3. Inoltre, potrebbe anticipare uno scontro tra gli eroi del cinecomic e il Consiglio dei Kang che ci è stato mostrato nella scena post-credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La conferma l'avremo con l'uscita di Deadpool 3, prevista per l'estate 2024.