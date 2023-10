Deadpool 3, Shawn Levy sull'ipotesi di Taylor Swift come Dazzler: 'Sembra un'idea grandiosa'

Deadpool 3 sembra destinato ad arrivare nei cinema solo nel 2025, tuttavia una serata tra amici ha portato all'ipotesi che Taylor Swift abbia un cameo nell'atteso film.

Il regista Shawn Levy, Ryan Reynolds e sua moglie Blake Lively, e Hugh Jackman hanno infatti assistito a una partita di football insieme alla star della musica e sono da tempo amici.

Il possibile cameo

Shawn Levy, intervenendo al podcast Happy Sad Confused, ha ora parlato della possibilità di un coinvolgimento di Taylor Swift nel ruolo di Dazzler, mutante che nel MCU è coinvolta nel mondo della musica.

Il regista ha ora dichiarato: "Se ne parla sicuramente sui social media tutti i giorni, è tutto quello che dirò".

Rispondendo alla domanda specifica se Taylor sarebbe adatta al personaggio, Levy ha semplicemente dichiarato: "Sembra un'idea grandiosa".

Cosa potrebbe accadere nel film?

In Deadpool 3 sembra quasi certa la presenza nella trama del multiverso e, secondo alcuni fan che conoscono in modo accurato i fumetti Marvel, la storia potrebbe essere ispirata a Deadpool Kills the Marvel Universe, modificando però gli eventi presenti tra le pagine dei fumetti per adattarsi alla realtà legata agli adattamenti cinematografici.

Tra gli interpreti ci saranno anche Jennifer Garner, Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che ha la parte di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic.

Tra i nuovi personaggi invece, ci sono quelli affidati a Emma Corrin e Matthew Macfayden.

Alla regia del lungometraggio sarà impegnato Shawn Levy.

Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson sarà diretto da Shawn Levy ed è stato scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Reynolds e Levy.