Deadpool 3, il Gambit di Channing Tatum sarà presente con tanto di costume uguale a quello dei fumetti?

Vedremo davvero il Gambit di Channing Tatum in Deadpool 3? E indosserà anche lui, come Wolverine, un costume uguale a quello dei fumetti? Leggiamo gli ultimi rumor.

Continuano a circolare sempre più insistenti le voci che vorrebbero un cameo in Deadpool 3 del Gambit di Channing Tatum, e ora pare anche che non solo sarà così, ma avrà un anche outfit comic accurate, per la gioia dei fan.

Channing Tatum sarà finalmente Gambit?

Con certezza, non sappiamo ancora nulla.

Ma da settimane ormai non si fa che parlare del possibile cameo di Channing Tatum nel ruolo di Gambit in Deadpool 3, qualcosa che i fan Marvel ormai non credevano più di riuscire a vedere dopo il mancato film FOX.

E se tali voci dovessero rivelarsi reali, che aspetto potrebbe avere il supereroe di Tatum Secondo quanto riportato da CM, che cita "un affidabile scooper", "i piani consisterebbero nel mostrare Channing Tatum con un costume molto fedele a quello di Gambit nei fumetti", proprio come il Wolverine di Hugh Jackman indossa l'iconico costume giallo nelle foto dal set del film.

Deadpool 3, che dovrebbe arrivare a novembre 2024 nelle sale, dovrebbe avere a che fare con viaggi temporali e includere addirittura il Mobius di Owen Wilson, l'agente della TVA che abbiamo amato nella serie tv di Loki.

Al momento non possiamo essere sicuri di quanto sia reale e quanto solo rumor tra le mille indiscrezioni che riguardano il film, ma restate sintonizzati con noi per non perdervi mai gli aggiornamenti.