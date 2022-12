Gambit, condivisi storyboard inediti dal cinecomic mai realizzato con Channing Tatum

Di questi giorni non ci sono cinecomic nelle sale, ma se ne continua a parlare grazie al web e a queste immagini relative a Gambit, il film Marvel mai realizzato con protagonista Channing Tatum.

Nonostante siano passati anni, non si placa la curiosità nei confronti di ciò che poteva essere Gambit, il cinecomic mai realizzato con protagonista Channing Tatum, e dei nuovi storyboard condivisi nelle ultime ore sono come benzina sul fuoco.

In tanti avrebbero voluto vedere il film Marvel di 20th Century Fox in cui l'attore di Step Up e Magic Mike Channing Tatum avrebbe vestito i panni di Remy Etienne LeBeau a.k. Gambit, un mutante con l'abilità di rilasciare e infondere oggetti di energia bio-cinetica, ma il progetto è poi stato scartato durante l'acquisizione della compagnia da parte di Disney.

Da allora, tuttavia, sono trapelate diverse informazioni sulla pellicola e ciò che sarebbe potuto essere, e tra le più recenti troviamo degli storyboard finora inediti diffusi su ArtStation.

Si tratta, come riporta anche Comicbook, di quattro immagini che vanno a comporre una sorta di "mood pitch board", ovvero delle tavole che sarebbero servite a mostrare l'atmosfera del film. In particolare, questa sequenza ci presenta i poteri di Gambit.

Non sappiamo se riusciremo mai a vedere Gambit in versione live-action sul grande o piccolo schermo (probabilmente, quando sarà, si tratterà di un'altra versione del personaggio), ma continueremo sempre a chiederci "Chissà come sarebbe stato il Gambit di Channing Tatum".