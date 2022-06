Deadpool 3, gli sceneggiatori rassicurano: "Deadpool sarà Deadpool"

Per chi si stesse preoccupando di uno snaturamento nei modi di fare del personaggio di Deadpool nel nuovo film (ovvero, sarà volgare come sempre?) , sappiate che non c'è nulla da temere.

Deadpool avrà cambiato casa con l'acquisizione di FOX da parte di Disney, ma gli sceneggiatori della pellicola ci tengono a farvi sapere che il personaggio rimarrà quello che è sempre stato: un mercenario chiacchierone, folle e irriverente, anche se ai piani alti adesso c'è Topolino.

In un'intervista con Den of Geek, gli sceneggiatori del franchise di Deadpool hanno parlato di com'è lavorare per delle compagnie come Disney e i Marvel Studios, e hanno voluto rassicurare i fan che potrebbero preoccuparsi di veder snaturato il personaggio per questioni di rating (a cui, solitamente, Disney presta molta attenzione, producendo principalmente prodotti adatti a tutta la famiglia).

"È fantastico. È davvero elettrizzante tornare di nuovo a lavorare tutti insieme, e avere uno sfondo come quello del MCU con tanti nuovi personaggi" ha affermato Rhett Reese "Non è un matrimonio che ci aspettavamo, quello tra FOX e Disney, per quel che ne sapevamo si trattava di qualcosa di esterno rispetto al nostro modo di raccontare. Ma stiamo assolutamente trovando lati positivi e vantaggi di questa situazione, o almeno ci stiamo provando".

"Deadpool resterà Deadpool" ha poi aggiunto Paul Wernick, e Reese ha concordato "Non preoccupatevi di queste cose. [Disney] è stata di grande sostegno in questo frangente. Ora, può essere che quando c'è di mezzo una battuta che si spinge un po' troppo oltre ci dicano prima o poi 'Magari non mettete proprio quella battuta', ma penso che finora ci abbiano sostenuto tantissimo nel nostro lavoro, perché ovviamente è qualcosa che facciamo da tempo a prescindere, ed è stato un successo. Loro stessi hanno avuto ancor più successo. Quindi, si spera possa essere davvevo un'accoppiata ideale. Ma finora abbiamo il loro supporto, ed è una grande sensazione".

Deadpool 3 è attualmente in fase di sviluppo, per la regia di Shawn Levy. Tra gli sceneggiatori, oltre a Reese e Wernick, vedremo anche Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin.