Deadpool 3: Channing Tatum interpreterà finalmente Gambit? [RUMOR]

Le riprese di Deadpool 3 sono attualmente in corso e sono già arrivati in rete diversi rumor su alcuni cameo che manderanno in visibilio i fan della Marvel. A quanto pare Channing Tatum vestirà finalmente i panni di Gambit, celebre mutante dei fumetti che l'attore ha più volte sognato di interpretare, senza mai esserci riuscito. L'indiscrezione è arrivata dalla scooper MyTimeToShineHello che più volte si è ritenuta attendibile in passato.

La 20th Century Fox era al lavoro anni fa su un film su Gambit, ma il progetto è stato poi accantonato. Per chi non dovesse conoscerlo, Gambit è un mutante con l'abilità di rilasciare e infondere oggetti di energia bio-cinetica. Da allora, tuttavia, sono trapelate diverse informazioni sulla pellicola e ciò che sarebbe potuto essere, e tra le più recenti troviamo degli storyboard finora inediti diffusi su ArtStation.

Gambit, Léa Seydoux: "La sceneggiatura era ottima, più di una semplice commedia"

Tra i cameo discussi ci sarebbe anche quello di Ben Affleck nei panni di Daredevil. L'attore è stato infatti beccato di recente sul set, alimentando le speculazioni sul suo coinvolgimento. Affleck aveva interpretato il vigilante mascherato nel film del 2003.

Deadpool 3 e i viaggi nel Multiverso

Stando alle prime indiscrezioni il nuovo film sul mercenario chiacchierone giocherà con varie linee temporali e non andrà a intaccare quella di Logan, film di James Mangold, ambientata nel futuro. Proprio per questo motivo Hugh Jackman ha deciso di tornare nei panni di Wolverine.

L'uscita nelle sale di Deadpool 3 è fissata a novembre 2024.