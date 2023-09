Deadpool 3: Daniel Radcliffe ha un ruolo segreto nel film? [RUMOR]

Se le prime indiscrezioni attorno alla trama di Deadpool 3 sono veritiere, il debutto ufficiale del mercenario chiacchierone all'interno dell'MCU si prospetta ricco di cameo di personaggi provenienti dal Multiverso. Tra questi potrebbe esserci anche Daniel Radcliffe, star nota al grande pubblico per il franchise di Harry Potter, che stando all'insider Daniel Richtman avrebbe un "cameo segreto" all'interno del film.

La fan theory che più sta avendo riscontro nelle ultime ore vede l'attore vestire i panni di una variante di Wolverine. Tra i cameo discussi anche Channing Tatum nei panni di Gambit, mentre è già stato confermato il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

A interpretare il "vero" Wolverine, invece, ci penserà nuovamente Hugh Jackman che per l'occasione sfoggerà l'iconico costume giallo dei fumetti. Un team-up, quello con Deadpool, attesissimo dai fan e che finalmente vedrà la luce sul grande schermo.

Deadpool 3, chi sarà il villain del film?

Tra le new entry del film ci sarà Emma Corrin, l'ex interprete della principessa Diana nella serie The Crown. L'attrice dovrebbe interpretare la villain di Deadpool 3 ovvero Cassandra Nova, la gemella cattiva di Charles Xavier che più volte ha tentato di eliminare.

A meno di clamorosi rinvii (le riprese sono in pausa per via dello sciopero SAG-AFTRA) Deadpool 3 arriverà nelle sale il 3 maggio 2024.