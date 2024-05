Ryan Reynolds, T.J. Miller torna ad attaccarlo: 'Il successo di Deadpool lo ha cambiato, e non in meglio'

T.J. Miller non sarà nel cast di Deadpool & Wolverine nel ruolo di Weasel e il motivo potrebbe trovarsi tra le righe delle dichiarazioni dell'attore, che dopo aver partecipato a Deadpool e Deadpool 2, accusa Ryan Reynolds di essere cambiato dopo il successo ottenuto nel ruolo del 'mercenario chiacchierone'.

Intervenuto nel podcast di Nathalie Cuomo, T.J. Miller ha accusato Reynolds:"In Deadpool 2 era una persona diversa. È semplicemente un'altra persona. Un ragazzo che è diventato famoso in un film così divertente, cambia le persone. E non credo abbia cambiato me".

Deadpool: Ryan Reynolds indossa il costume del protagonista del film

Critiche a Deadpool

Le parole di T.J. Miller hanno scatenato una ridda di polemiche online e di opinioni, la maggior parte in difesa di Ryan Reynolds. A mandare su tutte le furie i fan sono state le dichiarazioni di Miller che si riferiscono alla mancanza di successo nella carriera di Reynolds prima di interpretare Deadpool:"Le persone diventano davvero famose e poi le cose diventano strane. È quello che è successo da Deadpool 1 a Deadpool 2. All'inizio avevi Ryan Reynolds che tutti sapevano chi fosse ma aveva avuto diversi fallimenti o film che non erano andati bene. Deadpool era una vera scommessa per lui e ci sono voluti dieci anni per realizzare quel film e quando ci è riuscito è diventato il film vietato ai minori con il maggior incasso di tutti i tempi o qualcosa del genere".

In realtà, prima di Deadpool, Ryan Reynolds aveva già lavorato a film considerati un successo al box-office come il remake di Amityville Horror, che incassò 107,5 milioni di dollari a livello mondiale con un budget da 19 milioni di dollari mentre quattro anni dopo ha lavorato alla commedia di successo con Sandra Bullock Ricatto d'amore, con più di 317 milioni di dollari d'incasso a livello globale, senza dimenticare l'action Safe House - Nessuno è al sicuro, al fianco di Denzel Washington.

Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson/Deadpool nel terzo film del franchise Deadpool & Wolverine, al fianco di Hugh Jackman.