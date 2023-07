Deadpool 3 correggerà il peggior errore di X-Men le origini - Wolverine 15 anni dopo

L'entusiasmo per Deadpool 3 è alle stelle ora che le prime foto e i primi video dal set hanno rivelato che il film finalmente correggerà un fastidioso errore della saga degli X-Men commesso 15 anni fa. Nonostante i primi due film di Wade Wilson si svolgessero nell'universo degli X-Men della Fox, il Mercenario Chiacchierone farà ufficialmente il suo ingresso nell'Universo Cinematografico Marvel grazie all'acquisizione di 21st Century Fox da parte di Disney nel 2019.

Tuttavia, non sarà da solo in questa transizione, in quanto l'iconico Wolverine interpretato da Hugh Jackman si unirà a Deadpool nella loro terza avventura insieme. Sebbene Deadpool 3 sia stato inizialmente annunciato con la notizia entusiasmante del ritorno di Jackman nel ruolo del suo celebre personaggio degli X-Men dopo ciò che si supponeva fosse stato l'addio in Logan, non è la prima volta che i due condividono lo schermo nei rispettivi ruoli.

Reynolds, infatti, ha interpretato Deadpool per la prima volta nello spin-off della Fox intitolato X-Men le origini - Wolverine che purtroppo ha mal gestito quello che avrebbe potuto essere uno scontro finale epico. Con Deadpool 3 il regista Shawn Levy ha deciso di correggere questo errore, presentando una versione fedele ai fumetti di Wolverine e Deadpool.

Levy e Ryan Reynolds sono determinati a fare di Deadpool 3 un film indimenticabile e il regista ha appena scelto Twitter per dire la sua a proposito dell'immagine di Deadpool 3 in cui Jackman indossa il costume giallo di Wolverine: "Ogni giorno mi fa male il viso a causa delle risate che ci facciamo sul set".