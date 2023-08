Deadpool 3: rivelata la misteriosa identità del villain?

Nelle scorse settimane è stato annunciato l'ingresso di Emma Corrin, l'ex interprete della principessa Diana nella serie The Crown, nel cast di Deadpool 3. Il film segnerà il debutto ufficiale del mercenario chiacchierone all'interno dell'MCU e potrebbe riservare grandi sorprese. Un rumor proveniente dall'account CanWeGetSomeToast ha fatto luce sull'identità del villain del film, spiegando come si tratti di Cassandra Nova, sorella del professor Xavier.

"Posso confermare che il ruolo di Emma Corin in Deadpool 3 è quello di Cassandra Nova. Nei fumetti Cassandra è la gemella cattiva di Carles Xavier. Lui ha cercato di ucciderla telepaticamente nel grembo materno, ma lei è sopravvissuta all'attacco e trascorre la sua vita ricostruendo un corpo per attuare la sua vendetta contro di lui" si legge nel post della pagina Twitter.

Al momento i Marvel Studios non hanno ancora confermato nè smentito, ma Emma Corrin si era detta entusiasta del suo ingresso nel cast: "Sono davvero entusiasta nell'interpretare un villain. Non l'avevo mai fatto ed è bello mettersi alla prova. Avevo sentito parlare del progetto, ma in classico stile Marvel, non hanno potuto dirmi niente. Assolutamente niente".

A causa dei numerosi leak finiti in rete i fan si sono lamentati del fatto che tutta la trama del film fosse stata rivelata. A rassicurarli ci ha pensato Rob Rob Liefeld, creatore di Deadpool, spiegando come non tutte le sorprese sono state svelate.

Il film diretto da Shawn Levy ha una data di uscita prevista per maggio 2024. Al momento la produzione di Deadpool 3 è sospesa per via dello sciopero di attori e sceneggiatori.