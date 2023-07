Harry Potter, Daniel Radcliffe: 'Spero che la serie tv accontenti chi è rimasto deluso dai film'

Daniel Radcliffe spera che la serie televisiva di Harry Potter possa soddisfare i fan che sono rimasti delusi dai film: l'attore inglese ha interpretato "il ragazzo che è sopravvissuto" in tutti e otto i film basati sulla serie di libri di J.K. Rowling, a partire da Harry Potter e la Pietra Filosofale nel 2001 fino ad arrivare a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 nel 2011.

All'inizio di quest'anno è stato ufficialmente annunciato che un reboot di Harry Potter, sotto forma di serie tv, è in fase di sviluppo a Max (HBO Max). Durante una nuova intervista diffusa da Variety, Radcliffe ha parlato della sua recente nomination agli Emmy per Weird: The Al Yankovic Story, per poi dire la sua a proposito dell'attesissima serie di Harry Potter.

Daniel Radcliffe nella terza avventura filmica del maghetto Harry Potter, il prigioniero di Azkaban

La star si è detta entusiasta del nuovo show: l'attore britannico ha spiegato che l'intento dei creatori è sicuramente quello di introdurre una nuova generazione di ragazzi alla magnifica storia scritta dalla Rowling e, al tempo stesso, lui stesso spera che lo show riesca a conquistare anche i fan che sono rimasti delusi dai film originali.

"Sono entusiasta in quanto spettatore. Sarò in grado di godermela insieme a tutti gli altri, forse con una prospettiva leggermente diversa. È una cosa bella che una generazione completamente nuova stia per conoscere le storie in un modo nuovo. La vedranno come una serie televisiva, quindi probabilmente avranno il tempo di approfondire ogni aspetto. E le persone che erano arrabbiate per ciò che non è stato incluso nei film, beh, speriamo che anche loro possano finalmente vedere la versione completa che desideravano", ha affermato Daniel Radcliffe.