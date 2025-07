Batman: James Gunn conferma che due nuove sceneggiature saranno pronte entro il 2025

Una delle sceneggiature dovrebbe essere quella di The Batman 2, ma l'altra potrebbe riguardare The Brave and the Bold o forse un nuovo film su Superman e Batman.

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha confermato che entro la fine del 2025 leggerà due diverse sceneggiature dedicate a Batman.

Una di queste, quasi certamente, è quella di The Batman 2, firmata da Matt Reeves insieme a Mattson Tomlin, il cui lavoro è stato recentemente completato. Gunn ha ammesso di non aver ancora avuto modo di leggerla, ma ha lasciato intendere che si tratta proprio di uno dei copioni a cui si riferiva.

Resta da capire quale sia il secondo progetto in lavorazione. A inizio 2023, Gunn aveva annunciato The Brave and the Bold come parte del primo capitolo del nuovo DCU, intitolato Gods and Monsters. Alla regia ci sarà Andy Muschietti (The Flash), ma al momento non è stato ufficializzato alcuno sceneggiatore.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Negli ultimi mesi, alcune indiscrezioni hanno suggerito che il prossimo film del DCU in lavorazione dopo Superman potrebbe essere World's Finest, una pellicola che riunirebbe Superman e Batman sul grande schermo. Se fosse così, non è escluso che la nuova versione di Batman del DCU possa debuttare in quel progetto, prima ancora di The Brave and the Bold.

Quel che è certo è che i fan dovranno prepararsi a seguire due versioni molto diverse del Cavaliere Oscuro: da un lato, la visione più cupa e realistica di Reeves con The Batman 2, dall'altro la nuova interpretazione dell'eroe all'interno del DCU, che avrà uno stile e un tono più in linea con l'universo condiviso voluto da Gunn.

Il nuovo reboot di Superman

Il nuovo corso della DC partirà ufficialmente con Superman, atteso nelle sale l'11 luglio. Il film, scritto e diretto da James Gunn, darà il via al rinnovato universo cinematografico DC.

Superman e Krypto

Originariamente annunciato con il titolo Superman: Legacy, il film segna un punto di svolta per la narrazione DC al cinema. David Corenswet vestirà i panni di Clark Kent/Superman, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello del suo storico nemico, Lex Luthor.

Il cast vedrà anche il debutto di diversi personaggi dell'universo DC, come Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced) e Mister Terrific (Edi Gathegi). Sean Gunn interpreterà Maxwell Lord, mentre María Gabriela de Faría sarà Angela Spica, conosciuta anche come l'Ingegnere. Terence Rosemore comparirà nel ruolo di Otis.

Wendell Pierce sarà il direttore del Daily Planet, Perry White, e Sara Sampaio interpreterà Eve Teschmacher. Tra i volti del film anche Anthony Carrigan, nei panni di Metamorpho, il supereroe capace di trasformare il proprio corpo in diverse sostanze, e i veterani Pruitt Taylor Vince e Neva Howell, nei ruoli di Jonathan e Martha Kent, i genitori adottivi di Clark.

Inoltre, Superman introdurrà anche la nuova Supergirl interpretata da Milly Alcock, per la quale è già in sviluppo un film standalone.