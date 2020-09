Flash: il merchandise con il Batman di Michael Keaton è già disponibile

Ormai non è più un segreto: il film di Flash riporterà Michael Keaton nei panni di Batman, e in giro c'è già del merchandise ufficiale con i due eroi insieme sul campo di battaglia.

Si vociferava già da tempo, ma il mese scorso è stato annunciato con una mossa a sorpresa - programmata per distrarre il pubblico dalle sue accuse contro Warner Bros. secondo Ray Fisher - il ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Batman per il film di Flash con protagonista Ezra Miller.

La notizia è stata trapelata da Vanity Fair a poche ore dal primo atteso appuntamento con l'evento virtuale DC FanDome, ed è stata confermata dal regista del film, Andy Muschietti.

Lo stesso Muschietti ha accennato al ruolo che i due avrebbero nella pellicola che, stando alle sue parole, farà da "cerniera" per il Multiverso DC, e ha mostrato i primi concept art per il film.

In uno di questi, vediamo il Barry Allen di Miller e il Bruce Wayne di Michael Keaton in azione contro un misterioso nemico, e sembrerebbe proprio questa l'immagine riportata sulla t-shirt in vendita sul sito Design By Humans.

Dopo tante vicissitudini, il film di Flash sembra avere finalmente una chiara direzione creativa... E una data d'uscita ufficiale, programmata per il 2 giugno 2022.