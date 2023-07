DC, da Superman: Legacy a Wonder Twins: gli ultimi rumor sull'universo cinematografico di James Gunn

Non si placano i rumor sui prossimi progetti DC, da Superman: Legacy a un possibile nuovo film sui Wonder Twins: vediamo cosa dice il web sul futuro dell'universo di James Gunn.

In casa DC è tanto l'entusiasmo per Superman: Legacy e in generale il nuovo universo anticipato da James Gunn, e dopo l'annuncio dei casting di Clark Kent e Lois Lane, ora si parla di altri possibili interpreti per il film, nonché di un futuro progetto dedicato ai Wonder Twins. Ma diamo insieme un'occhiata agli ultimi rumor.

Nuovi casting in vista per Superman: Legacy?

Come riporta anche CBM, secondo l'utente r/DCEULeaks, delle "fonti verificate" avrebbero rivelato che gli screen test per il ruolo di Lex Luthor sarebbero imminenti, e che si starebbero cercando anche gli attori per Eve Teschmacher e un dittatore del Medio Oriente il cui nome in codice è Broukhim.

Inoltre, anche l'interprete di Jimmy Olsen sarebbe vicino alla conferma, mentre si cercherebbe un attore nero sulla cinquantina e più per la parte di Perry White.

Vedremo nelle settimane a venire se tali voci verranno confermate o meno.

Wonder Twins sì o no?

Dopo la decisione di David Zaslav di non proseguire oltre con il film dedicato ai Wonder Twins che avrebbe visto protagonisti KJ Apa e Isabel May, pare che i DC Studios siano comunque intenzionati a puntare sull'IP, e che un progetto sui mutaforma Zan e Zayna possa far parte del futuro dell'universo ideato da James Gunn e Peter Safran (si parla potenzialmente di un posizionamento nell'atteso Chapter 2 del "programma").

Non sappiamo nulla al riguardo, al momento, nemmeno se si tratta effettivamente di un live-action o no, ed è anche da vedere se queste informazioni verranno confermate o meno, ma non è detto che Apa e May non possano tornare e vestire i panni dei personaggi che non hanno avuto occasione di interpretare finora.

E voi, che idea vi siete fatti sul futuro del DCU?