Wonder Twins: il film tratto dai fumetti DC in fase di sviluppo per HBO Max

I Wonder Twins, personaggi tratti dai fumetti della DC, saranno i protagonisti del nuovo film prodotto per HBO Max.

Warner Bros ha annunciato lo sviluppo di un film live-action dedicato alle avventure dei Wonder Twins, personaggi in passato arrivati sul piccolo schermo grazie a una serie prodotta da Hanna-Barbera.

A produrre il lungometraggio saranno Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill, che hanno già portato al successo progetti come Twilight e Love, Simon.

Wonder Twins racconterà la storia di una coppia di fratelli alieni chiamati Zan e Jayna. I due eroi sono apparsi nella serie The All-New Super Friends Hour come companion di iconici eroi come Superman, Batman e Wonder Woman. Successivamente hanno fatto la loro apparizione nel fumetto Super Friends, diventando una parte del DC Universe.

I gemelli sono famosi per la loro frase ricorrente "Wonder Twin power, activate!". Jayna si può trasformare in qualsiasi animale, mentre Zan in ogni stato dell'acqua.

La sceneggiatura sarà firmata da Adam Sztykiel, che ha recentemente lavorato in Black Adam, che si occuperà anche della sceneggiatura del progetto live-action.

Il filmmaker ha già collaborato con lo studio in occasione di progetti come Project X, Spy Guys e Rampage.