Creed 3 vola al box office italiano e sfiora i tre milioni di euro, The Whale è secondo

Creed 3 va alla conquista del botteghino italiano sfiorando i tre milioni di euro al debutto. Il terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, segna un'apertura da 2,9 milioni in 441 sale, con oltre 396.000 presenze (dati Cinetel). La pellicola sulla boxe sembra non avere rivali, ridando linfa vitale alle sale cinematografiche e conquistando il grande pubblico. Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. Stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.

Guadagna due posizioni The Whale, l'acclamata pellicola di Darren Aronofsky in corsa per gli Oscar. Il è ora secondo grazie ai 605.000 euro di incasso che lo portano a un totale di 1,5 milioni. Come si legge nella recensione di The Whale, Brendan Fraser interpreta Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un'ultima possibilità di redenzione.

Al terzo posto scende film d'animazione Warner Bros. Mummie - A spasso nel tempo, diretto da Juan Jesús García Galocha, che incassa altri 466.000 euro e supera 1,3 milioni in due settimane. Come svela la nostra recensione di Mummie - A spasso nel tempo, tre mummie si ritrovano nella Londra contemporanea e intraprendono un viaggio alla ricerca di un vecchio anello appartenente alla famiglia reale, rubato dall'ambizioso archeologo Lord Carnaby.

Dopo due settimane in vetta, il cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania scivola in quarta posizione e incassa 415.000 euro, che lo portano a un totale di 5,5 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

In quinta posizione troviamo il debutto di Mixed by Erry, nuova originale pellicola di Sydney Sibilia prodotta da Matteo Rovere. Come rivela la nostra recensione di Mixed by Erry, nella Napoli anni '80 Enrico "Erry" Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all'aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti. Debutto da 247.000 in 343 sale per la pellicola che, ci auguriamo, venga aiutata dall'ottimo passaparola.