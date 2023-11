Creed 4 è in fase di sviluppo e Michael B. Jordan tornerà alla regia, la conferma dal produttore del franchise

Irwin Winkler, il produttore del franchise di Rocky, conferma che il quarto capitolo di Creed è in fase di sviluppo e che il film vedrà il ritorno di Michael B. Jordan alla regia.

Creed IV è in fase di sviluppo e vedrà tornare Michael B. Jordan alla regia. A confermare la notizia a Deadline è stato il produttore del franchise di Rocky Irwin Winkler durante un panel sul precedente Creed III. Nonostante i ritardi causati dallo sciopero degli attori di Hollywood la pre-produzione è prevista tra un anno. "Stiamo progettando di realizzare Creed IV proprio adesso, il progetto è in fase di sviluppo. Pensiamo di avere una storia davvero bella da raccontare. Tra circa un anno entreremo in pre-produzione", ha detto Winkler.

Il produttore ha confermato anche il ritorno di Jordan alla regia dopo il suo esordio con Creed III: "Jordan tornerà alla regia. Ha fatto un lavoro eccezionale nell'ultimo film, si è sentito davvero a suo agio dietro la macchina da presa".

Creed III

Creed III segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, ed è il primo film della saga orfano della presenza di Sylvester Stallone. Il film è uscito nelle sale lo scorso marzo e ha avuto un debutto record al box office USA, segnando la miglior apertura di sempre per un film sportivo.

Creed III racconta la storia di Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, impegnato nell'ascesa come pugile, padre e marito fin quando all'improvviso si palesa un amico d'infanzia, Damien "Dame" Anderson (Jonathan Majors), che dopo aver scontato una pena detentiva vuole tornare sul ring. Completano il cast: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Phylicia Rashad. Qui potete leggere la nostra recensione.