Ryan Coogler, il suo film di vampiri con Michael B. Jordan ha una data d'uscita

Warner, che si è assicurata i diritti sul film, ha fissato la data d'uscita per il nuovo film della coppia

Dopo aver diretto film per i franchise di Creed e Black Panther, Ryan Coogler e Michael B. Jordan torneranno a collaborare per un film più piccolo ma prodotto comunque dalla Warner Bros, che adesso ne ha fissato la data d'uscita.

Dopo essersi assicurata i diritti sulla pellicola, Warner ha fissato la data di uscita per il film ancora senza un titolo, confermando che arriverà nelle sale IMAX nel 2025.

La Warner Bros. Discovery ha annunciato infatti che il "film evento senza titolo di Ryan Coogler" con Michael B. Jordan arriverà nelle sale il 7 marzo 2025. Si tratta dello stesso fine settimana in cui quest'anno è uscito Dune - Parte Due, che è stato ed è tutt'ora un successo al box-office.

Un film di vampiri?

L'annuncio conferma anche che Coogler sarà sia sceneggiatore che regista del film. Sarà anche produttore insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. Il compositore due volte premio Oscar Ludwig Goransson, che ha firmato la colonna sonora di tutti e quattro i precedenti film di Coogler, sarà produttore esecutivo del nuovo film insieme a Rebecca Cho e Will Greenfield.

Sebbene non si sappia molto del nuovo film, sono stati diffusi alcuni vaghi dettagli sulla trama. Sappiamo che il film includerà dei vampiri e sarà girato a New Orleans. Alcuni articoli hanno suggerito che sarà ambientato nel Sud dell'era Jim Crow nei primi del '900. L'inizio della produzione è previsto per aprile.

Michael B. Jordan, il nuovo thriller con Ryan Coogler conteso da Sony, Warner e Universal

Quinta collaborazione tra Coogler e Jordan

Il nuovo film segna la quinta collaborazione tra Coogler e Jordan, iniziata con Prossima fermata: Fruitvale Station nel 2013 e proseguita con Creed - Nato per combattere e Black Panther e i loro sequel. Anche De Luca e Abdy hanno un curriculum di successo con il duo, visto che hanno dato il via libera a Creed III durante il loro mandato alla MGM.