Creed III: perché Sylvester Stallone non c'è? Michael B. Jordan svela i veri motivi

Nonostante il debutto record al box office americano, l'assenza di Sylvester Stallone da Creed 3 è l'elefante nella stanza con cui i protagonista e neoregista Michael B. Jordan deve fare i conti. Jordan ha svelato i veri motivi della scelta di escludere Stallone dal franchise spinoff di Rocky in una recente intervista.

Creed 4: Sylvester Stallone farebbe un altro film con Michael B. Jordan, ma a una condizione

Parlando con con Hot 97 su YouTube, Michael B. Jordan ha spiegato perché, a suo parere, Rocky non avrebbe mai dovuto apparire nello spin-off. Ecco le sue parole:

"Prima di tutto, il DNA di Sly e Rocky permea l'intero franchise. Senza di lui questi film non esisterebbero. Quello spirito da perdente parla al perdente in tutti noi. Ciò che amiamo di questi film è vedere qualcuno che sta attraversando delle difficoltà in grado di risorgere dalle ceneri e raggiungere la cima della montagna, e ci connettiamo con questo. Ci sentiamo vicini a personaggi che possono fare lo stesso, ed è quello che vogliamo fare con Adonis Creed. Voglio che Adonis regga sulle proprie gambe. Per farlo, siamo dovuti andare a cercare nel passato. Quali sono stati quegli anni di trasformazione, quei traumi infantili che hanno plasmato Adonis facendolo diventare ciò che è oggi? Penso che questa storia riguardasse Adonis Creed che andava avanti con la sua famiglia ed è su questo che mi volevo concentrare".

Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. e stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.

Creed 3 è attualmente nei cinema italiani.