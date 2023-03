Creed 3, ancora primo al box office italiano, vola a oltre 5 milioni, Scream 6 apre al terzo posto

Seconda settimana di permanenza in testa a box office italiano per Creed 3. Prosegue la marcia trionfale del terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, con un incasso di 1,4 milioni e altre 189.000 presenze (dati Cinetel) portano l'incasso totale a 5,4 milioni di euro. La pellicola sulla boxe sembra non avere rivali, ridando linfa vitale alle sale cinematografiche e conquistando il grande pubblico. Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. Stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.

Alle spalle di Creed 3 si piazza il debutto di L'ultima notte di Amore, diretta da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Il film apre con 965.000 e oltre 142.000 presenze daa 427 sale. Come svela la recensione di L'ultima notte di Amore, nel film si narrano le vicende di un tenente di polizia il quale, la notte prima del suo pensionamento, viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico è stato ucciso: "Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo."

Scream VI: Jenna Ortega e Melsisa Barrera in una foto

Il debutto italiano di Scream VIè decisamente meno brillante di quello da record segnato negli USA. Uscito in 327 sale, il film incassa 782.000 euro, cifra che potrebbe aumentare consistentemente nelle prossime settimane. Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione dall'infausta cittadina di Woodsboro a New York.

Perde due posizioni The Whale, l'acclamata pellicola di Darren Aronofsky in corsa per gli Oscar. Il film, ora quarto, incassa altri 394.000 euro che lo portano a superare i 2 milioni. Come si legge nella recensione di The Whale, Brendan Fraser interpreta Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un'ultima possibilità di redenzione.

Con altri 292.000 euro di incasso, il film d'animazione Warner Bros. Mummie - A spasso nel tempo, diretto da Juan Jesús García Galocha, supera 1,7 milioni in tre settimane. Come svela la nostra recensione di Mummie - A spasso nel tempo, tre mummie si ritrovano nella Londra contemporanea e intraprendono un viaggio alla ricerca di un vecchio anello appartenente alla famiglia reale, rubato dall'ambizioso archeologo Lord Carnaby.