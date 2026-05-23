Cannes 2026: la Palma d'oro è stata conquistata da Fjord, diretto da Cristian Mungiu

Il Festival di Cannes 2026 si è concluso con la vittoria della Palma d'oro ottenuta da Fjord, il nuovo film diretto da Cristian Mungiu con star Sebastan Stan e Renate Reinsve.

Tra i riconoscimenti assegnati anche quello alla Miglior Regia assegnata ex aequo a Pawel Pawlikowski e al duo composto da Javier Calvo e Javier Ambrossi.

I premi ufficiali di Cannes 2026

La giuria guidata dal regista Park Chan-Wook era composta anche da Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Isaach De Bankolé, Chloé Zhao, Diego Céspedes (che abbiamo recentemente intervistato in occasione dell'uscita su Mubi del film Lo sguardo misterioso del fenicottero), Laura Wandel e Paul Laverty.

La Palma d'oro del Festival di Cannes 2026 è stata assegnata a Fjord, scritto e diretto da Cristian Mungiu. Al centro della trama c'è una coppia conservatrice rumeno-norvegese che si ritrova sotto esame dopo essersi trasferita nella remota, e progressista, città natale norvegese della moglie.

Il riconoscimento per la Miglior Regia è stato assegnato a Javier Calvo e Javier Ambrossi per La Bola Negra e a Pawel Pawlikowski per Fatherland.

Il Grand Prix, invece, è stato assegnato a Minotaur di Andrei Zviaguintsev.

Nella categoria Camera d'Or, invece, è stata scritta una nuova pagina della storia del cinema grazie alla vittoria dell'esordiente Marie-Clementine Dusabejambo, nata in Ruanda, con la sua opera prima Ben'Imana. Nel lungometraggio si raccontano i problemi legati alla giustizia e alla riconciliazione a distanza di 20 anni dal genocidio contro i Tutsi, attraverso le esperienze di una delle persone che sono sopravvissute.

Tutti i premi di Cannes 2026

Ecco i riconoscimenti ufficiali della 79esima edizione del festival cinematografico francese:

Palme d'Or - Fjord, Cristian Mungiu

Grand Prix - Minotaur, Andreï Zviaguintsev

Migliore Attrice - Virginie Efira e Tao Okamo per All Of A Sudden

Migliore Regista (ex aequo) - Javier Calvo e Javier Ambrossi, La Bola Negra; Paweł Pawlikowski, Fatherland

Premio della Giuria - The Dreamed Adventure, Valeska Grisebach

Migliore Sceneggiatura - Emmanuel Marre per A Man Of His Time (Notre Salut)

Migliore Attore - Emmanuel Macchia, Valentin Campagneshare per Coward

Camera d'Or - Ben'Imana, diretto da Clémentine Dusabejambo

Palma D'oro Cortometraggi - For The Opponents, diretto da Federico Luis.

I premi di Un Certain Regard

Nella giornata di ieri erano stati annunciati i premi della sezione Un Certain Regard. La giuria era guidata dall'attrice francese Leila Bekhti e comprendeva anche la produttrice e regista Angele Diabang, il compositore Khaled Mouzanar, la regista Laura Samani, e il filmmaker Thomas Cailley.