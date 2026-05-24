Spider-Man: una scena di culto con Tobey Maguire ha richiesto 156 ciak

Zero effetti speciali e 156 ciak: ecco come è stata realizzata una celebre scena del primo capitolo della trilogia di Sam Raimi, che Canale 20 ripropone oggi in prima serata.

Prima di Tom Holland c'era Tobey Maguire. Il suo Peter Parker ha incantato generazioni di amanti dei fumetti grazie alla trilogia innovativa di Sam Raimi, che ha scandagliato le difficoltà di un adolescente di fronte alle responsabilità che un super eroe è costretto ad assumersi.

La trilogia di Spider-Man inaugurata nel 2002 è talmente buona da essere amata anche da Martin Scorsese, non esattamente un fan dei cinecomic, ed è rimasta nella storia del cinema per alcune tra le scene più divertenti e spettacolari. Ma ce n'è una in particolare che è rimasta nel cuore degli spettatori, ed è quella della mensa che vede coinvolti Peter Parker e Mary Jane (Kristen Stewart).

Peter Parker e Mary Jane Watson

La scena di Spider-Man che ha richiesto 156 ciak

Nella scena della mensa Peter Parker sta consumando il suo pasto quando fa il suo ingresso Mary Jane in minigonna e stivali con il suo vassoio in mano. La ragazza scivola dopo aver messo il piede su un liquido sul pavimento lanciando in aria il vassoio, ma Peter, coi suoi prodigiosi riflessi, con una mano la afferra e con l'altra acchiappa al volo il vassoio con tutto il suo contenuto. Sono in molti a credere che la scena in questione sia stata realizzata con l'ausilio della CGI, ma la realtà è un'altra.

Il responsabile degli effetti visivi, John Dykstra, ha commentato la scena nel DVD dicendo: "Questa gag, in cui afferra tutte queste cose, Tobey Maguire l'ha fatta davvero. Davvero notevole. Ciak numero 156."

Anche Kirsten Dunst ha parlato delle abilità del collega, spiegando che "non è CGI. Questo è tutto merito di Tobey, il che è davvero impressionante. Hanno usato della colla per fargli attaccare la mano al vassoio."

Perché la scena della mensa è così significativa?

Come scrive Nofilmschool.com, "la decisione di girare la scena con effetti pratici è stata una dimostrazione dell'impegno di Sam Raimi nel catturare la realtà dei poteri emergenti di Peter e della sua capacità di spingersi oltre i limiti delle tecniche di ripresa. Sembra un vero e proprio omaggio alle sue origini, al suo approccio nel creare film senza budget e con tanta grinta, come in Evil Dead. Per ottenere l'effetto desiderato, la troupe ha utilizzato un adesivo molto forte per far aderire gli alimenti al vassoio una volta afferrati. Ma era comunque necessario che Maguire muovesse il vassoio alla perfezione. Il cast e la troupe hanno impiegato un'intera giornata per girare la sequenza, e ognuno dei 155 tentativi falliti ha contribuito ad alimentare la leggenda della difficoltà della scena".

C'è voluto del tempo, ma al ciak numero 156 l'impresa è riuscita e il risultato è visibile in Spider-Man.