Chris Hemsworth: "Voglio che Thor diventi uno degli Asgardians Of The Galaxy!"

Chris Hemsworth sogna che il suo Thor possa diventare uno degli Asgardians Of The Galaxy.

Avengers: Endgame - Thor e Carol Danvers

Avengers: Endgame ha regalato un gran finale a personaggi come Iron Man e Captain America e ha regalato un nuovo inizio a Thor. La vita precedente del Dio del Tuono è stata dedicata a proteggere, Asgard e la sua gente, gli Asgardiani, ma dopo Endgame la sua posizione è cambiata. Thor ha affidato il suo regno in buone mani promuovendo Valkyrie a nuova Regina di Asgard e ha deciso di unirsi ai Guardiani della Galassia, che gli hanno offerto un passaggio cosmico. Cosa accadrà al personaggio nella Fase 4?

Avengers: Endgame, Thor e le sue scarpe al funerale divenute virali

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

I Guardiani della Galassia faranno ritorno sotto la direzione di James Gunn in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Chris Hemsworth ammette che non gli dispiacerebbe partecipare al progetto, anche se non è stato ancora contattato da nessuno:

"Mi piacerebbe tornare a interpretare Thor. Lo adoro, ha qualcosa di unico. Mi sono sentito come se gli ultimi tre film fossero diversi da tutto il resto. Mi è sembrato di interpretare un personaggio totalmente diverso. Non so neppur quando e dove verrà girato Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dopo il tour promozionale di Avengers: Endgame ho sepolto la testa sotto la sabbia".

Pur fingendo noncuranza, Chris Hemsworth non disdegnerebbe l'idea di un adattamento di Asgardians Of The Galaxy che regalerebbe a Thor un nuovo capitolo. Marvel Comics ha lanciato la serie a fumetti nell'autunno 2018, anche se la versione cinematografica potrebbe essere molto diversa. Nella versione cartacea creata da Cullen Bunn e Matteo Lolli troviamo Valkyrie, Executioner, Throg, Angela, Thunderstrike, The Destroyer e Kid Loki. Ecco la reazione di Chris Hemsworth di fronte a un possibile adattamento:

"Asgardians Of The Galaxy è un'idea grandiosa. Potremmo aver trovato il mio nuovo lavoro".

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame. Chris Hemsworth sarà prossimamente farà ritorno al cinema a partire dal 25 luglio con Men in Black International, reboot della saga dei Men In Black.