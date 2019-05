Avengers: Endgame, Thor e le sue scarpe al funerale divenute virali

La trasformazione di Thor è una delle sorprese di Avengers: Endgame ma più stupefacente è la scelta in fatto di scarpe del dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth.

Thor è mai stato famoso per le sue calzature? In effetti no, ma potrebbe diventarlo presto grazie a una foto condivisa via Twitter dai fratelli Russo. Il momento è quello del funerale di Tony Stark, nell'immagine c'è tutto il cast ancora in abiti di scena che ha appena finito di girare, ci sono anche i registi, c'è Kevin Feige ma ci sono soprattutto le Crocs ai piedi di Chris Hemsworth! Ebbene, non sappiamo se la scelta di stile appartenga al Thor grasso o se sia stata una prerogativa del dio anche nei precedenti capitoli del MCU, ma i fan sono letteralmente impazziti tanto che alcuni negozi online di calzature hanno subito cominciato a cavalcare l'onda, prevedendo un'impennata nelle vendite.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. :) #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 25 maggio 2019

Certo, una scelta che poco si adatterebbe al Thor sex symbol con fisico scolpito, ma perfettamente in linea con il Thor trasandato in versione "Grande Lebowski" di Endgame.

thor really wore crocs to tony’s funeral pic.twitter.com/1A61ZFLxmp — nika (@thorstve) 25 maggio 2019

E non è tutto, perchè molti spettatori giurano di aver intravisto quegli stessi zoccoli di gomma ai piedi di Thor anche nelle scene che lo vedono tornare nel passato e nelle sua regale dimora ad Asgard. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire il consiglio dei due registi contenuto proprio nel tweet rivelatore: andare al cinema ancora una volta a guardare Avengers: Endgame, prima che svanisca per sempre la possibilità di vedere Thor in ciabatte sul grande schermo.