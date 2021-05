Charlize Theron e Kerry Washington nelle prime foto del film Netflix The School for Good and Evil

Charlize Theron e Kerry Washington sfoggiano i loro incredibili costumi nelle prime foto dal set del fantasy Netflix The School for Good and Evil.

The School for Good and Evil: Kerry Washington e Charlize Theron insieme al regista Paul Feig

Charlize Theron e Kerry Washington in versione magica irrompono in rete nelle prime foto del fantasy Netflix The School for Good and Evil. Con loro sul set anche il regista Paul Feig in una foto che rivela i costumi delle due attrici e i capelli ricci e rossi che sfoggia la Theron.

"Primo sguardo a Lady Lesso e alla Professoressa Dovey di #SchoolForGoodAndEvil, insieme al direttore del coro" scrive Paul Feig condividendo la foto. "Ogni giorno con queste due potenze è una vera gioia. #solucky #timeofmylife."

Charlize Theronoffre uno sguardo ravvicinati alla sua inedita acconciatura rossa aggiungendo: "Non c'è mai sosta per il MALE. Non vedo l'ora di farvi incontrare Lady Lesso #SchoolForGoodAndEvil @netflixfilm."

Anche Kerry Washingtonnon manca di condividere sul proprio account Instagram una foto in cui ostenta un abito dorato, una parrucca bionda e una corona.

Charlize Theron risponde al questionario di Marcel Proust, rivelando la sua vera personalità

The School for Good and Evil, ispirato ai libri fantasy di Soman Chainani, è ambientato nella location fictional di Endless Woods e racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha (Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie) il cui destino sembra portarle in due direzioni molto diverse. Sophie è convinta che verrà scelta per la Scuola del Bene, dove potrebbe ritrovarsi accanto a principesse come Cenerentola e Biancaneve, mentre Agatha crede di finire tra le fila del Male. Quando la situazione si ribalta, la loro amicizia viene messa alla prova ed entrambe scoprono chi sono veramente.

David Magee e Laura Solon hanno firmato il progetto diretto da Paul Feig in cui Charlize Theron interpreta Lady Lesso, un'insegnante della Scuola del Male, mentre Kerry Washington è la Professoressa Dovey, insegnante della Scuola del Bene. Nel cast anche Laurence Fishburne nel ruolo del Preside Rafal Mistral e Michelle Yeoh in quello della professoressa Anemone, insegnante di Abbellimento.