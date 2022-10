L'Accademia del Bene e del Male, guardate il nuovo trailer del film in arrivo su Netflix

Si avvicina sempre di più l'arrivo de L'Accademia del Bene e del Male su Netflix, ma il film fantasy diretto da Paul Feig si mostra agli spettatori con un nuovo, accattivante trailer.

La pellicola tratta dall'omonima saga fantasy (The School for Good and Evil) dell'autore di libri per ragazzi Soman Chainani approderà infatti sulla celebre piattaforma streaming il 19 ottobre, ma soprattutto per chi non ha letto i romanzi, c'è ancora tanto da scoprire in merito.

Si tratta, dopotutto, di entrare in um magico mondo di fiabe e leggende, che anche i fan di lunga data delle avventure di Agatha (la star Disney Sofia Wylie) e Sophie (Sophia Anne Caruso) saranno curiosissimi di vedere come sarà reso sullo schermo.

L'Accademia del Bene e del Male: Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne nelle nuove foto

E poi, ricordiamo, abbiamo un cast davvero d'eccezione ad attenderci, da Charlize Theron a Kelly Washington, da Laurence Fishburne a Michelle Yeoh, e ancora Patti LuPone, Rob Delaney, Rachel Bloom, e Cate Blanchett, che presterà la sua voce allo Storian.

Insomma, godetevi questo nuovo trailer de L'Accademia del bene e del male, e il 19 ricordatevi di sintonizzarvi su Netflix per tuffarvi a capofitto in questa nuova avventura.