L'Accademia del bene e del male, su Netflix in streaming da oggi

L'Accademia del bene e del male, il nuovo film di Paul Feig con Charlize Theron e Kerry Washington, arriva su Netflix in streaming da oggi 19 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie è una sarta dai capelli dorati che sogna di fuggire da una vita squallida per diventare una principessa, mentre Agatha ha un aspetto oscuro, una madre anticonformista e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell'Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall'elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington).

Locandina di L'Accademia del bene e del male

Se frequentare lezioni con la prole della Strega Cattiva (Freya Parks), di Capitan Uncino (Earl Cave) e con l'affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e assegnare alle ragazze una scuola e un destino appropriati. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie, riemerge minacciando di distruggere la scuola e l'intero mondo che la circonda, l'unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba che stanno davvero vivendo.

Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L'Accademia del bene e del male è diretto da Paul Feig e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom, con Kerry Washington e Charlize Theron.