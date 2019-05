C'era una volta a... Hollywood: il trailer ufficiale del film di Tarantino!

C'era un volta a...Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) verrà presentato a Cannes 2019 tra pochissimo ma intano è stato rilasciato il nuovo trailer dell'ultima fatica di Quentin Tarantino.

Leonardo DiCaprio e il suo Rick Dalton tornano sulla scena nella clip di poco più di due minuti appena rilasciata dalla Sony. E questo è tutto o quasi quello di cui il pubblico non presente a Cannes (svariati milioni di fan di Tarantino, dunque) dovrà accontentarsi per i prossimi mesi, almeno fino a quando il film non arriverà nelle sale, durante l'estate. Sempre che i giornalisti e tutti i presenti in sala al Festival non decidano di trasgredire all'accorata richiesta del regista: per favore niente spoiler.

Ecco il trailer di C'era una volta a... Hollywood:

Once Upon a Time in Hollywood ci riserverà una buona dose di "memorabilità" quando porterà davanti ai nostri occhi la sua Hippy Hollywood. C'è una scena, però, che renderà estremamente felice qualunque fan di Quentin Tarantino: Leonardo DiCaprio che fa il verso alla co-star Brad Pitt, suo stuntman nella finzione del film, con una scena direttamente ispirata a Bastardi senza gloria. E ci saranno i combattimenti di Brad Pitt con Bruce Lee, i set di prima e seconda categoria attraverso i quali Rick Dalton sta provando a costruire la sua carriera, e ci sarà naturalmente lei: Margot Robbie nei panni della sfortunata Sharon Tate.

Once Upon a Time in Hollywood: la nuova locandina del film

C'era una volta a Hollywood è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Gli eventi al centro di C'era una volta a Hollywood permetteranno inoltre di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Tra gli interpreti del film - a proposito, qui potete leggere il nostro commento al trailer di C'era una volta a Hollywood - ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.