C'era una volta a... Hollywood torna nei cinema USA con 4 scene inedite

C'era una volta a... Hollywood tornerà nei cinema con quattro scene aggiuntive che verranno proposte nella nuova versione del film diretto da Quentin Tarantino.

Il lungometraggio tornerà in oltre 1.000 sale del Nord America a partire dal 25 ottobre e il responsabile della Sony, Adrian Smith, ha dichiarato: "Gli spettatori hanno dimostrato un incredibile sostegno per questo film e non vediamo l'ora di offrire loro l'opportunità di vedere il film come si dovrebbe: nei cinema e sul grande schermo, con più momenti degli anni Sessanta realizzati da Quentin Tarantino come dono".

C'era una volta a... Hollywood ha già una durata di circa 2 ore e 41 minuti a cui verranno aggiunti altri 10 minuti di materiale inedito.

Il lungometraggio, invece, non verrà distribuito in Cina con un montaggio privo dei momenti con star Bruce Lee, dopo il rifiuto di Quentin di modificare il progetto, al centro di alcune polemiche e critiche che hanno portato la censura a rimandare la distribuzione del progetto.

Il film ha già incassato 139 milioni di dollari negli Stati Uniti e 228 milioni a livello internazionale, a fronte di un budget di 90 milioni.

Cresce inoltre l'attesa per le possibili nomination agli Oscar dei protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.