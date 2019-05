C'era una volta... a Hollywood: Quentin Tarantino tornerà al lavoro sul montaggio

C'era una volta... a Hollywood potrebbe non arrivare nelle sale nella versione presentata a Cannes: Quentin Tarantino ha infatti rivelato che potrebbe modificare il montaggio.

Il regista, intervistato da IndieWire, ha confermato che potrebbe riprendere il lavoro con il suo montatore Fred Raskin per cambiare alcuni dei passaggi della storia e probabilmente allungare la durata del lungometraggio.

Quentin Tarantino, parlando di C'era una volta a... Hollywood (di cui potete leggere la nostra recensione), ha raccontato: "Potrei renderlo più lungo". La prima versione del film era di ben 4 ore e 20 minuti e il regista ha sottolineato: "Il lavoro di Raskin è mettere ogni singola scena che ho girato, darmi tutto. Non si tratta di qualcosa di strano per un film in un certo senso epico". I due hanno poi ridotto il materiale a 2 ore e 39 minuti, durata in linea con le opere precedenti del filmmaker.

Dopo le prime proiezioni Tarantino è però intenzionato a riprendere il lavoro: "Non toglierei altro, ma valuterò la possibilità di aggiungere qualcosa". Tom Rothman, a capo di Sony, non ha intenzione di limitare il regista: "Si tratta del suo film. Siamo privilegiati nell'accompagnarlo nella sua esperienza. È un film di Quentin Tarantino ed è nelle sue mani capaci".

C'era una volta a Hollywood, poche battute a Margot Robbie? Tarantino polemizza "Rifiuto questa ipotesi"

Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il progetto presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all' ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.

Gli eventi al centro del lungometraggio permettono inoltre di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton.

Tra gli interpreti del film ci sono anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.