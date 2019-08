C'era una volta a... Hollywood: su Netflix la versione estesa del film?

C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino potrebbe arrivare in streaming su Netflix in una lunga versione estesa.

C'era una volta a... Hollywood potrebbe arrivare su Netflix in versione estesa e della durata di ben 4 ore. Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma non sarebbe la prima volta che per un film di Quentin Tarantino vengono fatte scelte del genere.

Alla fine di aprile The Hateful Eight era stato inserito nel catalogo di Netflix in versione extended e divisa in quattro parti e secondo alcuni rumors lo stesso trattamento potrebbe essere riservato all'ultimo film di Quentin Tarantino, per il quale sono state tagliate numerose scene. A proposito di C'era una volta a... Hollywood, Damon Herriman, che nel film interpreta Charles Manson, ha sottolineato che la sua presenza sullo schermo è stata alleggerita rispetto al girato, e addirittura le scene che vedono protagonista Tim Roth sono state eliminate dal montaggio finale che dura 2 ore e 45 minuti.

C'era una volta a... Hollywood ha avuto la sua premiere a Roma, non senza polemiche da parte dei fan. Oggi Quentin Tarantino e le star del film hanno incontrato la stampa romana per parlare del film che uscirà il 19 settembre.

Ambientato nella Los Angeles del 1969 C'era una volta a... Hollywood vede protagonista l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) che tentano un rilancio di carriera in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Tra gli interpreti del film ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.