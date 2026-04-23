Amici 25, anticipazioni sesta puntata del serale: tre allievi al ballottaggio

Si sono concluse le registrazioni della sesta puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 25 aprile: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per l'eliminazione.

Oggi, 23 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 25 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali: Serena Brancale con Delia; Ermal Meta.

Pronti a scontrarsi nel gioco di Alessandro Cattelan ci saranno Luca Laurenti e Luca Argentero, si tratta di un ritorno, entrambi ibfatti sono già stati ospiti del serale. Lo spazio comico è affidato all'attore napoletano Alessandro Siani.

Giudici e conduttori di Amici 25 Serale

In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:

Amadeus

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Elena D'Amario

A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione di Password. Il format di giochi che coinvolge giudici e professori.

Le squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo. Ballerini : Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Alessio

Serale Amici 25: Prima manche

A sfidarsi saranno le squadre Zerbi-Cele contro Peparini e Cuccarini.

Si parte con il guanto di sfida tra Alex e Nicola, voluto dalla Celentano e incentrato sul tema della sensualità. Ad aggiudicarsi la prova è Nicola.

Segue il duetto Angie e Lorenzo sulle note di Die With a Smile, che si confronta con Emiliano: la vittoria va ad Angie.

Terza sfida tra Riccardo e Lorenzo, vinta da Riccardo.

Alla fine della manche era prevista un'eliminazione diretta, ma Elena D'Amario non riesce a scegliere tra Angie e Alex e chiede un'ulteriore esibizione. Anche dopo una seconda performance, resta indecisa. A quel punto esce dallo studio insieme ai giudici e, dopo un confronto, viene chiesto di non procedere con un'eliminazione definitiva. Con il consenso di Maria, si decide quindi che l'eliminato sarà solo provvisorio.

Al termine della manche, Alex finisce al ballottaggio provvisorio

Seconda manche: cosa è successo

Nella seconda manche si sfidano le squadre Zerbi-Cele contro Emanuel Lo e Pettinelli.

Si apre con il guanto di sfida tra Nicola e Alessio, voluto dalla Celentano: ad avere la meglio è Nicola.

Segue il guanto di sfida proposto da Emanuel Lo su una coreografia hip hop, con Emiliano contro Alessio. In questo caso la vittoria va ad Alessio.

Al ballottaggio ci sono Emiliano, Nicola ed Elena. A rischio eliminazione finisce Elena.

Terza manche: chi è finito al ballottaggio

Nella terza manche si sfidano le squadre Emanuel Lo e Pettinelli contro Peparini e Cuccarini.

Si parte con Gard contro Lorenzo nel guanto di sfida rock voluto dalla Cuccarini e schierato dalla Pettinelli: la vittoria va a Gard.

Segue la sfida tra Alessio e Lorenzo, che si conclude con la vittoria di Alessio.

Al termine della manche, Lorenzo finisce al ballottaggio provvisorio.

Ballottaggio ed eliminazione

Al ballottaggio finale si sfidano Alex, Lorenzo ed Elena.

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