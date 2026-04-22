Uomini e Donne anticipazioni: Sebastiano Mignosa lascia Simona e raggiunge Elisabetta

Clamoroso colpo di scena nel Trono Over: dopo essere uscito con Simona, Sebastiano cambia tutto e raggiunge Elisabetta fuori dal programma. I due decidono di lasciare insieme tra polemiche e accuse in studio.

Colpi di scena a raffica nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, dove il Trono Over è stato travolto da decisioni inaspettate, accuse pesanti e situazioni al limite del paradosso. Al centro dello studio di Maria De Filippi è successo davvero di tutto: coppie che scoppiano nel giro di pochi giorni, nuove uscite insieme e segnalazioni che mettono tutto in discussione. Ecco com'è andata secondo quanto riportato da Lollo Magazine.

Colpo di scena Sebastiano: lascia Simona e va via con Elisabetta

Dopo la parte dedicata al Trono Classico di Ciro Solimeno, il protagonista assoluto è Sebastiano Mignosa, che ha completamente ribaltato la situazione Dopo aver lasciato il programma nella registrazione di appena dieci giorni fa con Simona Cannata, il cavaliere ha raccontato che la storia è già finita. Un cambio di rotta improvviso che ha lasciato tutti senza parole.

Il motivo? Sentimenti mai chiusi con Elisabetta Gigante, che ha deciso di raggiungere all'Elba senza preavviso. I due, a sorpresa, hanno quindi scelto di uscire insieme dal programma. In studio scoppia il caos: Tina Cipollari e Gianni Sperti li attaccano duramente, accusando Sebastiano di aver preso in giro tutti, soprattutto Simona.

Elisabetta Gigante

"Ti amo" a due donne: la segnalazione che travolge Marco

Altro momento clamoroso quello che coinvolge Cinzia Paolini e Marco. Una telefonata in studio cambia completamente lo scenario: una donna rivela di aver avuto una relazione con lui durante il programma e fa una dichiarazione pesantissima - Marco le avrebbe detto "ti amo". La stessa identica frase che, in studio, ha rivolto a Cinzia.

E non finisce qui: Marco tira fuori un anello e chiede a Cinzia di diventare la sua fidanzata. Lei resta spiazzata e non risponde. A quel punto lui lascia lo studio, salvo poi rientrare poco dopo. Il finale resta apertissimo.

Addii improvvisi: Nicola e Giada lasciano il parterre

Nel caos generale arrivano anche altre uscite. Nicola decide di abbandonare il programma, seguito poco dopo da Giada. Nessuna uscita di coppia per loro, ma solo un addio (forse) definitivo che conferma il momento turbolento del Trono Over.