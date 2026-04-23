Spider-Noir, la durata degli episodi con Nicolas Cage farà felici i fan

Il mese prossimo arriverà su Prime Video Spider-Noir, che offrirà ai fan l'opportunità di vivere una storia di Spider-Man molto diversa dal solito.

Composta da otto episodi in totale, adesso possiamo dare un'occhiata alla durata degli di ciascun episodio che comporrà la prima stagione di questa nuova serie con Nicolas Cage protagonista.

Spider-Noir: Nicolas Cage in una scena della serie Prime Video

Quanto durano gli episodi di Spider-Noir

Grazie a un leak di Cryptic4KQual, è stata rivelata la durata di ogni episodio della serie in arrivo in streaming. Si tratta di una durata standard per un prodotto del genere, all'incirca tre quarti d'ora a episodio, che faranno quindi contenti i fan.

Episodio 1 - 44 minuti

Episodio 2 - 40 minuti

Episodio 3 - 45 minuti

Episodio 4 - 47 minuti

Episodio 5 - 47 minuti

Episodio 6 - 40 minuti

Episodio 7 - 40 minuti

Episodio 8 - 46 minuti

Spider-Noir, il primo poster a colori

Spider-Noir, la trama della serie Prime Video

La serie con Nicolas Cage è ambientata in una versione alternativa di New York negli anni Trenta, durante la Grande Depressione. Il protagonista è Ben Reilly, un investigatore privato stanco e sfortunato che cerca di sopravvivere in una città dominata da criminalità e corruzione.

Costretto a confrontarsi con il proprio passato, l'uomo torna a vestire i panni di un vigilante mascherato noto come "The Spider", l'unico supereroe che la città abbia mai avuto. Tra indagini, scontri con boss e criminali e i fantasmi della sua vita precedente, Reilly tenta di fare giustizia nelle ombre di una metropoli cupa e violenta, in una storia che mescola il tono del film noir classico con il mito di Spider-Man.

Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage

La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.

La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.

Ci sarà anche una seconda stagione?

Alla domanda se ci sia la possibilità di una seconda stagione di Spider-Noir, Phil Lord ha risposto: "Certamente potrebbe esserci", mentre Chris Miller ha commentato scherzosamente le possibilità di un seguito dicendo: "Una serie su Spider-Man che racconti più di una storia? Non lo so. È impossibile!".