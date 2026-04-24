GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni: Ilary Blasi entra e fa un annuncio

Stasera, venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni e a seguire i nuovi verdetti del televoto.

Paola Caruso è ancora nella Casa

Nel corso della serata, i concorrenti scopriranno che Paola Caruso non è stata eliminata. Si tratta inoltre dell'ultima puntata in onda di venerdì: dalla prossima settimana, infatti, il programma sarà trasmesso solo il martedì.

Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare una notizia importante riguardo al futuro del reality. Il Grande Fratello Vip dovrebbe essere prolungato fino al 19 maggio, anche se la data non è ancora ufficiale. Inizialmente, la finale era prevista per martedì 28 aprile, ma Mediaset ha deciso di posticiparla, probabilmente anche per la mancanza di alternative nel palinsesto primaverile, visto che L'Isola dei Famosi non andrà in onda.

Cosa vedremo stasera

Negli ultimi giorni, Alessandra Mussolini è stata al centro delle critiche, ricevendo numerose accuse da parte degli altri concorrenti. Nelle ultime ore si è anche scontrata con Raimondo Todaro, accusandolo di aver legato esclusivamente con Francesca Manzini, l'unica persona di cui il coreografo sembra fidarsi.

La vendetta di Paola

Reclusa nel Monolocale da diversi giorni, Paola Caruso ha pianificato la sua vendetta. Questa sera rientrerà a sorpresa nella Casa e tornerà in gioco. Avrà modo di scoprire cosa hanno detto gli altri concorrenti dopo la sua finta eliminazione, ma anche lei, durante la permanenza nel Monolocale, non ha risparmiato critiche verso molti coinquilini.

Una nuova sfida tra talenti

Dopo giorni di prove, coreografie e discussioni, le due squadre si sfideranno in una gara di ballo. Il televoto del pubblico decreterà il gruppo vincitore, che otterrà un vantaggio importante. La coreografia di Francesca Manzini, in particolare ha attirato i commenti sia dei coinquilini che dovevano provarla, sia del pubblico che commenta il reality show sui social, diventando uno dei momenti più attesi della serata.

I dubbi su Lucia e esito del televoto

Lucia Ilardo è davvero una concorrente sincera o una stratega? Questa sera affronterà i dubbi dei coinquilini sul suo comportamento e vivrà un momento molto emozionante: riceverà finalmente le scuse che attende da tempo.

Nel corso della dodicesima puntata, conosceremo l'esito del televoto, uno tra Alessandra Mussolini e Marco Berry andrà automaticamente in nomination facendo compagnia a Paola Caruso e ai candidati che saranno scelti stasera dal resto dei coinquilini. Attualmente i sondaggi sono favorevoli all'ex parlamentare.

Un segreto "stellare"

Alessandra Mussolini e Paola Caruso entreranno nella stanza dei segreti, dove scopriranno un'informazione riservata da custodire. Si tratta di un segreto "biondo" e stellare: è in arrivo Valeria Marini.

La showgirl entrerà nella Casa domenica, come dichiarato da lei stessa . Per Valeria Marini si tratta della quarta partecipazione al Grande Fratello, ma questa volta, considerando le poche puntate rimaste, potrebbe avere un ruolo diverso da quello di concorrente. La verità sarà svelata proprio stasera.