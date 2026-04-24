VisionQuest: la foto dal set conferma un'ambientazione iconica e un villain inaspettato

Disney ha sfoltito la produzione di film e serie Marvel per concentrarsi sulla qualità. E i fan aspettano con curiosità l'arrivo di VisionQuest, serie incentrata su Visione, amato personaggio interpretato da Paul Bettany che ha spopolato in WandaVision.

Anticipazioni su ciò che ci attende sul piccolo schermo arrivano da una nuova foto dal set particolarmente interessante perché non sono svela il look di uno dei villain, ma sembra anticipare una location chiave dell'universo Marvel: la mitica Madripoor.

Quale personaggio ritrae la foto dal set di VisionQuest

L'account Instagram di HMG Actors ha pubblicato una foto di uno dei suoi clienti, l'attore australiano Cristian Lavin, nei panni del "Mercenario Capo". A prima vista questo sembra un personaggio secondario dello show, ma la foto è interessante anche perché, da quanto intravediamo, il mercenario sembra essere sul set di Madripoor.

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Abbiamo visitato per la prima volta l'isola immaginaria del Sud-est asiatico, comunemente associata a Wolverine e agli X-Men, in The Falcon and the Winter Soldier. Kevin Feige ha confermato che la location era effettivamente off-limits per i Marvel Studios prima dell'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney,durante la promozione della serie nel 2021.

"C'è un'ambientazione in particolare che le persone hanno già intravisto in alcuni trailer, un'ambientazione tratta dai fumetti Marvel che prima non era disponibile, ma è più che altro un easter egg in sé", ha spiegato Feige a EW.

Il ritorno di Paul Bettany nei panni di Visione

Paul Bettany ed Elisabeth Olsen in WandaVision

Particolarmente eccitato per il ritorno in una serie che lo vede protagonista assoluto, Paul Bettany ha anticipato il cuore dello show in un'intervista a EW, spiegando:

"Uno degli aspetti più interessanti è che finalmente possiamo vedere com'è la mente di Visione, ed è più caotica di quanto si possa immaginare. È evidente che ha salvato, copiato e incollato le IA per mantenerle in vita nella sua testa. Una di queste, ovviamente, deve essere protetta da un firewall piuttosto imponente, perché è uno psicopatico. Ma è uno psicopatico astuto."

Lo psicopatico a cui fa riferimento Bettany è quasi sicuramente Ultron, interpretato da James Spader, la cui presenza è stata confermata sia in forma umana che robotica, ma il cattivo di Avengers: Age of Ultron è ben lungi dall'essere l'unico personaggio dotato di intelligenza artificiale che avrà un ruolo nella storia.

Nello show ritroveremo anche Emily Hampshire nei panni di una versione umana di of E.D.I.T.H., intelligenza artificiale creata da Tony Stark, Orla Brady che interpreterà F.R.I.D.A.Y. in forma umana ed è confermato anche il ritorno di Jarvis di James D'Arcy. T'nia Miller dovrebbe interpretare la moglie di Ultron, Jocasta, che viene descritta come "astuta, potente e mossa dalla vendetta".

VisionQuest dovrebbe approdare du Disney+ entro la fine del 2026.