Cena con Delitto: l'account Twtter trolla Adam Driver, il suo maglione è lo stesso di Chris Evans?

L'account Twitter di Cena con Delitto ha notato la prima immagine di Adam Driver in House of Gucci, dove l'attore indossa un maglione bianco molto simile a quello di Chris Evans.

Effettivamente, i due maglioni si somigliano molto e Adam Driver rievoca il look di Ransom, il personaggio di Chris Evans in Cena con Delitto. Adam Driver sarà in House of Gucci nei panni di Maurizio Gucci, l'ex capo della rinomata casa di moda e Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell'omicidio del marito.

House of Gucci sarà ambientato durante il periodo d'oro della maison Gucci, a cavallo tra gli anni '70 e '80, durante i quali Maurizio Gucci, nipote del fondatore, che fu ucciso in circostanze torbide nel '95, divenne il presidente dell'azienda. Nel cast del film Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin e Youssef Kerkour.