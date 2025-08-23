Knives Out 3, Rian Johnson svela un dettaglio cruciale sulla trama con Daniel Craig protagonista

Il regista anticipa che il terzo capitolo della saga con Daniel Craig sarà il più sorprendente e personale, con un enigma mai visto prima nella serie.

Il regista Rian Johnson ha condiviso un dettaglio fondamentale sulla trama di Knives Out 3, terzo capitolo del franchise che vedrà nuovamente Daniel Craig nei panni dell'investigatore Benoit Blanc. Intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il film arriverà su Netflix il prossimo dicembre e promette di essere il capitolo più intimo e sorprendente della serie.

Johnson ha spiegato che, a differenza dei primi due film, questa volta il pubblico assisterà non solo a un enigma complesso, ma anche al viaggio personale di Blanc, un lato più fragile e umano che finora era rimasto in secondo piano.

Un nuovo alleato: Josh O'Connor entra nella saga

Se nel primo Cena con delitto Blanc aveva affiancato Marta (Ana de Armas) e in Glass Onion Helen (Janelle Monáe), in questo nuovo capitolo il detective con l'accento del sud sarà affiancato da Padre Jud, personaggio interpretato da Josh O'Connor.

Cena con delitto: Daniel Craig in un'immagine del film

Johnson ha spiegato che il ruolo del giovane prete sarà centrale: "Finisce per collaborare con Blanc nella risoluzione di questo mistero; è in gran parte il viaggio di Jud", ha dichiarato il regista. Questo sodalizio inedito rappresenterà un cambio di rotta nella struttura narrativa, mettendo al centro la crescita di entrambi i personaggi mentre affrontano un caso che sembra impossibile da risolvere.

Secondo Johnson, la nuova indagine sarà la più intricata mai affrontata da Blanc. A differenza degli altri casi, questo omicidio non appare solo improbabile, ma quasi miracoloso, come se non potesse essere accaduto. Benoit Blanc, da razionalista convinto, si troverà di fronte a un enigma che sfida la logica stessa, costringendolo a mettere in discussione il suo metodo investigativo. Il regista ha sottolineato come questa volta l'investigatore non potrà limitarsi a "fare quello che fa sempre", ma dovrà affrontare un conflitto interiore che renderà il suo percorso più personale e tormentato.

Un cast stellare per un capitolo attesissimo

Oltre a Daniel Craig e Josh O'Connor, il film vanta un cast corale di altissimo livello: Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Una squadra di nomi prestigiosi che promette di rendere Wake Up Dead Man non solo un giallo avvincente, ma anche un'esperienza cinematografica corale e ricca di sfumature.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery debutterà su Netflix il 12 dicembre 2025, portando gli spettatori in un viaggio tra misteri irrisolvibili, nuove dinamiche narrative e un Daniel Craig più vulnerabile che mai.