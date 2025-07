A Knives Out 3 sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival

La 50ª edizione del Toronto International Film Festival comincia a delineare una line-up di assoluto rilievo. Gli organizzatori hanno annunciato una nuova ondata di titoli tra Gala Presentations e Special Screenings, e tra questi spiccano numerose anteprime mondiali molto attese.

Il ritorno di Benoit Blanc al TIFF

Tra i titoli più chiacchierati c'è Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga investigativa creata da Rian Johnson e incentrata sull'eccentrico detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Il film, come i suoi predecessori, debutterà in anteprima mondiale proprio al TIFF, confermando lo stretto legame della saga con il festival canadese.

Cena con delitto: Daniel Craig in un'immagine del film

Oltre al film di Johnson, il festival ospiterà Roofman di Derek Cianfrance, crime drama ispirato alla vera storia di Jeffrey Manchester, ex riservista dell'esercito americano diventato rapinatore seriale di fast food. Channing Tatum interpreta il protagonista, affiancato da Kirsten Dunst.

Tra le altre prime mondiali annunciate, spicca The Lost Bus, nuovo thriller firmato Paul Greengrass per Apple TV+. Il film promette tensione e adrenalina, ma l'assenza dai principali festival europei potrebbe sollevare interrogativi sulla sua accoglienza.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

Un'altra anteprima di rilievo è Rental Family, diretto da Hikari (già regista di Lo scontro) e con protagonista Brendan Fraser, che interpreta un attore americano in declino trasferitosi a Tokyo. Il film è stato escluso da Telluride, scelta che potrebbe riflettere una precisa strategia distributiva, simile a quella adottata da Amazon per American Fiction.

Curiosità anche per Franz, il nuovo lavoro della regista Agnieszka Holland. Dopo il successo di Green Border a Venezia 2023, il nuovo titolo non è stato selezionato dal festival lagunare e sarà quindi presentato direttamente a Toronto.

Infine, Chloé Zhao presenterà Hamnet, adattamento del romanzo di Maggie O'Farrell liberamente ispirato alla vita di William Shakespeare. Il film è segnalato come Canadian Premiere, il che suggerisce la sua presenza a Telluride prima dell'arrivo in Canada, mentre la partecipazione a Venezia resta in dubbio.