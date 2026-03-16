Cena con delitto - Knives Out: come un maglione è diventato l'icona del film

Cena con delitto - Knives Out andrà in onda questa sera su Rai 2 alle 21:30, ma oltre ad essere il primo capitolo della trilogia di Rian Johnson è diventato celebre per il maglione Aran ormai iconico indossato da una delle sue star.

Non solo è diventato una vera e propria star della pellicola, ma la sua popolarità è proseguita anche fuori dallo schermo.

Cena con delitto - Knives Out: Chris Evans in una scena del film

Chi lo indossa nel film e a che punto della storia compare

In Cena con delitto - Knives Out il celebre maglione color crema è indossato da Ransom Drysdale, il personaggio interpretato da Chris Evans. Compare in una scena centrale della storia, quando Ransom arriva alla villa della famiglia Thrombey dopo essere stato inizialmente assente dalle riunioni familiari.

Il contrasto tra il suo atteggiamento arrogante e l'aspetto apparentemente "morbido" del maglione crea un effetto curioso e memorabile. L'inquadratura in cui è seduto mentre mangia biscotti è diventata una delle immagini più condivise del film.

Qual è la storia del maglione Aran

Il maglione indossato da Ransom si ispira ai tradizionali maglioni Aran, originari delle Isole Aran in Irlanda. Questi capi sono realizzati con lana spessa e caratterizzati da motivi intrecciati molto elaborati, come trecce e nodi. Storicamente venivano lavorati a mano dalle famiglie dei pescatori per proteggerli dal freddo e dall'umidità dell'Atlantico. Ogni motivo aveva anche un significato simbolico legato alla fortuna, alla sicurezza in mare o alla prosperità.

Chris Evans e il suo cane Dodger con indosso il maglione

Perché il maglione è diventato iconico oltre Knives Out

Dopo l'uscita del film, il maglione è diventato immediatamente virale e uno degli elementi più ricordati del film di Rian Johnson. Il capo ha contribuito a definire l'immagine del personaggio di Ransom e ha ispirato numerose imitazioni nella moda e nei costumi di Halloween.

Anche lo stesso Chris Evans ha scherzato sul successo del maglione: sui social ha mostrato una versione simile fatta indossare al suo cane Dodger, trasformando ulteriormente il capo in un piccolo fenomeno pop tra i fan del film. Daniel Craig, invece, ancora oggi non si capacita ancora del suo successo, che in qualche modo avrebbe eclissato il look del suo personaggio, Benoit Blanc.