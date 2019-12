Chris Evans: la foto del suo cane Dodger con il maglione di Cena con delitto diventa virale

Chris Evans ha condiviso online una foto del suo cane Dodger per festeggiare il Natale e i fan sono impazziti dalla scoperta che l'amico a quattro zampe ha indossato il maglione di Cena con delitto.

Gli spettatori che hanno apprezzato il film diretto dal regista Rian Johnson avevano già espresso il proprio amore per il capo di abbigliamento indossato dall'ex interprete di Captain America.

Chris Evans probabilmente non poteva immaginare che la pubblicazione della foto che ritrae il suo Dodger scatenasse così tante reazioni online, tuttavia il messaggio natalizio è stato accolto da tantissimi commenti ironici, diventando in pochissimo tempo virale. I fan hanno quindi commentato sottolineando come Chris e il suo cane siano quasi dei "gemelli", mentre in tanti hanno ribadito che Dodger sta molto meglio con il maglione rispetto alla star di Cena con delitto - Knives Out.

Il cane della star dei cinecomic Marvel ha da tempo reso una star il suo amico Dodger grazie a scatti adorabili e video che dimostrano l'affetto che li lega, mentre il film di Rian Johnson ha conquistato la critica e il pubblico e attualmente ha un totale a quota 97% di recensioni positive da parte della critica a 92% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.

dodger wore the knives out sweater better sorry to say — pipsqueak in a hoodie (@copperinsides) 25 dicembre 2019

The world: “There’s nothing better than Chris Evans in a sweater”

Dodger: pic.twitter.com/BplMxs5Njf — 𝔓𝔯𝔢𝔰𝔢𝔯𝔲𝔪𝔖𝔱𝔢𝔳𝔢 𝔇𝔢’ 𝔐𝔢𝔡𝔦𝔠𝔦 (@MarvelPeriodt) 25 dicembre 2019

